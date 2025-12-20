在藏什麼？美愛潑斯坦文件「大量塗黑遮蔽」 共和黨人急跳腳

即時中心／林耿郁報導

美國司法部近日公布已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查文件，但不僅內容大幅度塗黑、公開數量有限，且幾乎都只跟民主黨、前總統柯林頓等人有關，對川普本人的部分卻近乎隻字未提，引發共和黨內部不滿，質疑川普遮遮掩掩、有意隱瞞，恐對明（2026）年期中選舉帶來負面影響。

有鬼？綜合外媒報導，川普政府將本週公布的愛潑斯坦資料，形容為「公開透明」，但包括共和、民主兩黨在內的批評聲浪均指出，這批資料遠未達到國會上（11）月通過的跨黨派法案要求。

廣告 廣告

該法規定，司法部須「全面公開」愛潑斯坦相關檔案，而不是塗黑、遮掩與選擇性公布。

司法部自週五（19日）起，陸續釋出約30萬頁文件、照片與調查資料，但多數內容都遭到塗黑，甚至有數百頁文件「完全遮蔽」。

聯邦調查局FBI與司法部先前均表示，實際掌握的資料，規模「遠大於」本次公布內容。

值得注意的是，這批文件中幾乎未提及曾與愛潑斯坦交情密切的川普，反而多次出現民主黨籍前總統柯林頓的名字。

共和黨策略顧問、前參議院幕僚布萊恩・達林（Brian Darling）指出，川普「不完整且大量塗黑」資料，只會助長陰謀論與透明度質疑，將打擊川普支持者投票意願；對搖擺選區的共和黨人而言，將帶來巨大的政治風險。

奧克拉荷馬大學政治學者布倫（Rachel Blum）則認為，川普未完整公開資料，將侵蝕共和黨支持者信任，尤其是2024年因不信任民主黨政府，轉向支持川普的年輕選民；政府這種欲蓋彌彰的作法，可能比川普過去掀起的任何爭議「更具殺傷力」。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，因「資料龐大」且須保護性侵被害人身分，未能在12月19日法定期限前完成全面公布，承諾未來數週將持續釋出更多文件，但未解釋大量遭塗黑的資料究竟是怎麼回事。

民主黨批評川普政府違反法律要求。加州聯邦眾議員康納（Ro Khanna）揚言，將對司法部長邦迪（Pam Bondi）與副部長布蘭奇提出彈劾。

共同推動該法案的肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）也表示，邦迪恐已違法，未來政黨輪替後，不排除面臨法律責任。

向來力挺川普的共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）則公開表態不滿，稱未全面公開與大量塗黑內容，與「讓美國再次偉大MAGA」精神不符，強調選民「正在憤怒、正在離開」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／在藏什麼？美愛潑斯坦文件「大量塗黑遮蔽」 共和黨人急跳腳

更多民視新聞報導

川普慘了？國會「壓倒性」表決通過 要求司法部公布愛潑斯坦所有檔案

掃地出門！英國安德魯王子涉「愛潑斯坦」性醜聞 遭王室全面除籍

驚天爆料！眾議院公布「愛潑斯坦」新電郵 川普再陷性醜聞風暴

