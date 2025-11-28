在蝦皮買證照當護理師！洪子仁點出「這狀況」：從寬從速的代價

女子持偽造護理師與學歷證書，成功進入高雄榮總台南分院任職，新光醫院副院長洪子仁指出，醫護人力短缺導致招募流程從寬從速，呼籲建立更嚴謹的證照查核SOP。台灣醫務管理學會提供



台南張姓女子持蝦皮購買的偽造護理師證書與學歷文件，成功應徵並錄取高雄榮總台南分院護理師，事件曝光後引發醫界譁然。對此，新光醫院副院長洪子仁今（11／28）日直言，此案凸顯醫護人力短缺下，醫院為求「從寬從速」補人，有時候就會疏於查證，而導致像今天這種事情發生。

台南一名張姓女子今年5月前往高雄榮民總醫院台南分院面試護理師職缺，竟以從蝦皮網站購買的國考合格證書、護理師證書及某國立科技大學畢業證書蒙混過關，順利錄取並到職。然而僅上班2天，張女便主動前往台南地檢署自首。台南地院近日作出判決，張女犯行使偽造特種文書罪，處拘役50日。

對此，新光醫院副院長洪子仁認為，現今醫護人力嚴重短缺，各大醫院在招募護理人員時，往往傾向「從寬從速」錄用，在急於補足人力情況下，查證流程可能流於形式，而導致像今天這種事情發生。

洪子仁認為，未來有幾點可以改善，第一，在還沒有面試之前，在收到證照的時候，醫院行政部門的同仁應該就要進入衛福部的醫事人員查核系統，只要輸入他的身分證字碼後四碼，再加上姓名，就可以查核他是否有護理師的職業證書的存在。

洪子仁再說，有關大學學歷的證書部分，也應該到教育部網站去查核，如果能夠確實查核，這種事情未來也不會再發生，這個做法要把它列為SOP，才能夠避免相同事件的發生。

