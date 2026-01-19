在記憶體欠缺下AMD傳將資源集中在Radeon RX9070 XT而非Radeon RX 9070

AMD在推出Radeon RX 9070系列超過半年後終於在2025年底讓供應狀況較為正常，首度進入Steam的2025年12月硬體調查報告，但突如其來的記憶體價格飆漲又馬上讓AMD的Radeon RX 9070系列陷入困境；根據外媒PROHARDVER報導，由於Radeon RX 9070在晶片與硬體的本質相近，AMD與合作夥伴將把資源放在價格彈性較高的Radeon RX 9070 XT、減少Radeon RX 9070產能。

由於Radeon RX 9070 XT與Radeon RX 9070本質上是相同晶片的不同等級產品，透過核心數量與供電等限制進行效能分級，兩款產品同樣使用16GB GDDR6記憶體，使得兩款產品的成本非常接近，且多半AIC夥伴也幾乎使用相同的電路板與散熱器，但由於性能落差使得Radeon RX 9070需以較低的價格販售，也導致AMD與合作夥伴押寶在原本售價就較高的Radeon RX 9070 XT。

廣告 廣告

類似的傳聞也同樣出現NVIDIA的產品上，先前一度傳出板卡夥伴有意把16GB GDDR7用於高階產品，棄守中價位的GeForce RTX 5060 Ti與GeForce RTX 5070 Ti，雖然NVIDIA迅速闢謠表示不會停產這兩款產品，但也坦承針對消費級顯示卡的記憶體供應陷入困局。

更多Cool3C文章

日本四大電信業者佈局太空戰略2026 將以衛星、HAPS 消除通訊死角

Atari 拉斯維加斯電競旅館計畫取消僅剩鳳凰城建案有可能取得資金