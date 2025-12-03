在許瑋甯、邱澤婚宴喝醉倒地？ 柯震東經紀公司公開真相

柯震東日前參加許瑋甯及邱澤的婚禮。(圖／鄧博仁攝、中時資料照)

許瑋甯與邱澤上月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱今年度演藝圈最盛大的喜宴之一。婚禮當晚眾星雲集，大批圈內好友到場祝福，氣氛熱鬧又溫馨，可見夫妻倆的好人緣。不過隨著賓客紛紛在社群平台分享現場畫面，一張「柯震東倒在地上」的照片卻意外成為話題焦點，引起網友議論。然而柯震東今（3日）透過經紀公司出面澄清，無奈地喊話外界不要誤會。

照片中，只見柯震東身穿全黑正式西裝、腳踏白色休閒鞋，四肢攤開倒躺在宴會廳地板上，周圍賓客仍在交談，場面看上去頗具喜感，該畫面一曝光，立即引發猜測，有網友直指他「喝到爛醉」、「倒地失控」等議論紛紛。

柯震東透過經紀公司「禾豐九路娛樂」IG發聲：「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下〜現場氣氛歡樂開心躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔，參加了一場溫馨幸福的婚禮很替新人開心，謝謝大家關心，別再模糊焦點了啦！」，強調「倒地」並非喝掛失態，純屬配合拍照的歡樂互動。

柯震東透過經紀公司回應。（翻攝自IG @harvest9roadent）

值得一提的是，柯震東這場婚宴話題不只一樁，他當天曬出與新娘許瑋甯，以及新郎邱澤的合照，畫面中他分別把手搭在兩人肩上，展現好友間的自然熟悉感，然而此舉卻遭網友冷酸：「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂 」。對此，柯震東也親自跳出回應，以幽默化解尷尬：「不是，你這篇留言有太多了吧」，不少粉絲大讚他EQ高、反應超可愛。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

