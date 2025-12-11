在說誰！？鍾小平送李四川菠菜：大力水手吃了能打敗「大海盜」

記者楊士誼／台北報導

鍾小平希望李四川能跟大力水手一樣，吃了菠菜後打敗大海盜，在新北有一番作為。（圖／翻攝畫面）

台北市副市長李四川參戰新北市長呼聲極高，他日前也表示黨內初選「我當然要登記參加」。國民黨北市議員鍾小平今（11）日質詢時表示，李四川選舉路上有很多阻力，很多「大海盜」，但像大力水手原本被海盜打得很慘，吃菠菜後就打敗大海盜，因此他送出一大把菠菜，希望給李四川滿滿的能量，也祝福他到新北能有一番作為。李四川也笑著表示「這個不必炒就可以吃了」，更連聲道謝，與鍾小平、市長蔣萬安開心合照。

鍾小平隨後問李四川，何時「放行」去新北參選市長？內外交迫，又有劉和然又有黃國昌和柯文哲，「我們也非常支持他，希望他能當選新北市長」，李四川何時會去參選？李四川則說，現在最重要的是讓輝達的事情完成，其餘的遵照黨的安排。鍾小平問，外傳是農曆年前後參選是否精準？李四川表示「不精準」，至於認為國民黨內何時初選？李四川回答「我還是認為台北市比較溫暖」，現在最重要的還是要把台北的市政工作做好。

鍾小平隨後指出，若李四川去新北「我們當然也很不捨」，但希望李四川能當選、雙北能合作，等於頂了中華民國的半邊天，雙北市的稅收佔了全國一半以上。他也表示，當然李四川的選舉之路上有很多阻力、很多大海盜，如《大力水手》原本被海盜打得很慘，吃了菠菜以後就打敗了大海盜，希望李四川能披荊斬麻，到新北能有一番作為。

鍾小平隨後拿出一大把菠菜，要送給李四川。鍾小平說，他還花了錢、還包裝，希望給李四川滿滿的能量，李四川看到後也笑著表示「這個不必炒就可以吃了」，更連聲道謝，與鍾小平、蔣萬安開心合照。

