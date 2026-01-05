在賽場奪冠、在職場受挫 「最快女護士」張水華辭職

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國馬拉松選手張水華因在2025年多場賽事表現亮眼而受到關注。她在10月至12月間參加東營、常州、宜昌、深圳4場馬拉松，2次取得女子組冠軍，累計稅前獎金約人民幣22萬（約新台幣93萬元），並以哈爾濱馬拉松2小時35分27秒的成績刷新個人最佳，被封為「最快女護士」。然而，卻因為調休爭議，讓張水華遭受網友批評，並遭醫院懲處。如今也證實她已經辭職。

中國馬拉松選手張水華因在2025年多場賽事表現亮眼而受到關注，卻因為調休爭議，讓張水華遭受網友批評，並遭醫院懲處。（圖／翻攝自Bilibili）

去年12月9日傳出張水華任職的醫院指她違規兼職獲報酬，遭到警告處分，引發外界議論。這份醫院通報不久後也在網路上流傳，內容顯示，張水華在福建醫科大學附屬第一醫院任職期間，被認定從事違規兼職並取得報酬，因此遭警告6個月，且不得參與2025年度評優。醫院其後證實此事。

廣告 廣告

雖然受到處分，但張水華的比賽表現未受影響，元旦當天在東極撫遠新年馬拉松再次奪冠，並打破賽事紀錄，成為4個月內的第4個冠軍。總部在新加坡的《端傳媒》報導，張水華在受訪時曾提到自己希望領導能給她安排在有比賽的週末調休：「只是調休，不是說給假」。不過這說法卻遭網友質疑排擠同仁的休假權益，更批評她「不懂感恩」。

隨著爭議擴大，張水華於1月2日晚間在社群發布影片宣布辭去護理師職務，內容未說明離職原因，但感謝醫院與同事多年支持，表示「無悔來時路，不懼新征程」。她強調離職是深思後的決定，未來將會帶着這份奔跑的勇氣和熱忱，繼續陪伴在大家身邊。

《端傳媒》分析，張水華的經歷顯示中國對於工作和生活的矛盾，一方面因為競爭過度而想「躺平」，另一方面卻又理所當然地認為「工作大於個人」。

更多FTNN新聞網報導

外界擔憂共軍對台複製「斬首」行動 國防部：對各種突發狀況都有所準備

澳洲譴責解放軍圍台軍演 中方提嚴正交涉

國際齊聲關切中共軍演 外交部長林佳龍誠摯感謝全球民主夥伴堅定挺台

