在路易莎講電話 女子遞紙條叫他安靜「影響大家讀書」…兩派網友戰翻！
日前一名網友在連鎖咖啡廳路易莎用手機講電話，講到一半，一名女子跑過來拿了一張便利貼給原PO，上面寫了一段話，大意是叫原PO講話小聲一點，因為「大家都在讀書、安靜的做事」，所以要求原PO也安靜。原PO對此事相當不滿，認為可以在咖啡廳讀書，但不能要求別人安靜；許多網友也說，又不是在圖書館，憑什麼要求大家都要安安靜靜的？但也有網友認為在公眾場合就是要保持安靜，兩派網友戰翻了。
原PO在Threads上發文說，曬出女子遞給自己的便利貼，上面寫著「我聽見你持續大聲說話，大家都在讀書、做事，希望你也可以安靜做你的事」，叫原PO不要影響大家。原PO生氣的說，這名女子自己還很大聲的說自己影響到她！
原PO說，自己平時也會在路易莎或星巴克讀書，因為在家很容易分心，所以喜歡在咖啡廳，「不過我認為在路易莎讀書聽到聊天的聲音本來就很正常，如果真的很需要安靜，可以自己帶降噪耳機，或者就乾脆去圖書館」。
但是這名要求原PO安靜的女子找原PO理論時，一直強調「你影響到我了」、「你同學（坐你對面的）也覺得很大聲，不信你問他」、「這邊的人都在讀書啊」，讓原PO忍不住說，不想別人的聲音影響妳，不會去圖書館？這裡是咖啡廳欸！
原PO表達自己的立場，覺得咖啡廳可以讀書，但不能要求他人安靜，畢竟是咖啡廳，不是讀書空間。更何況自己和遞紙條的女子中間還隔了兩個座位！要讀書可以、要聊天講話也可以，「路易莎、星巴克本來就是『咖啡廳』，它們不是圖書館，望周知」。
有網友看後留言「所以你們是不是對話的聲音大到會影響到別人了？就算我今天不是在讀書，我也不想坐在你們這種人旁邊喝咖啡欸！你們家的故事全部都讓旁邊的人聽完了不丟臉嗎？」、「隔了兩個座位的人都能複述你電話內容，那確實吵到別人了」。
但也有許多網友直言「咖啡廳本來就不是圖書館，正常音量交談實在沒資格叫人閉嘴，要安靜去圖書館或K書中心啦」、「能不能禁止學生在咖啡廳佔位讀書啊？就買一杯然後卡一整天，翻桌率超低」、「上次跟朋友想去路易莎聚會，一上二樓整個傻眼，全部都在讀書，一片安靜，然後一個位子都沒有！真的很無奈」、「路易莎是賣咖啡跟點心的地方，本來就不是讀書的地方」、「這就是積非成是的後果！明明星巴克跟路易莎咖啡就是咖啡廳，就是可以讓大家三五好友小聲閒聊，或者是放鬆的地方」、「不去圖書館讀書，就不要嫌環境吵，下次去墓園好了，也是安靜，還沒有閒雜人等」。
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