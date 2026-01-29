在軍中遭同袍毆打…他趁休假逃兵！海陸二兵「神隱將近90天」下場曝光

記者陳弘逸／桃園報導

二兵2年前入伍，在軍中遭同袍毆打，無法處理，服役不到半年，就趁休假逃兵遭通緝。（示意圖／PIXABAY）

桃園市許姓二兵2年前入伍，在海軍陸戰隊新兵訓練中心砲兵營砲三連服役；未料，服役不到半年，就趁休假逃兵遭通緝，躲藏近3個月落網，許男供稱，在軍中遭同袍毆打，無法處理，才會逃兵；對此，法官認為，他枉顧國家法令、部隊紀律及自身職責，依無故離去職役逾三十日罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，許男2024年9月30日入伍，在海軍陸戰隊新兵訓練中心砲兵營砲三連服役，位階為二兵；2025年2月9日休假離營，卻未在指定時間內返營收假，刻意未歸，拒絕返營，棄役潛逃，逃亡期間匿居在不詳地點。

廣告 廣告

許男遭逮後，被檢方依陸海空軍刑法第40條第1項之無故離去職役逾6日罪起訴，檢方認為，他多次欺騙幹部返營時間，耗損單位人力資源，使幹部疲於找人，除減損部隊戰力，更破壞部隊紀律及造成單位管理困難，影響幹部領導統御及任務遂行，因此向法院建請從重量刑，以資懲儆。

審理期間，許男都坦承犯行並供稱，在軍中遭同袍毆打，無法處理，才會逃兵；法官認為，他枉顧國家法令、部隊紀律及自身職責，無故逃兵將近3個月，被通緝到案；審理後，將他依無故離去職役逾三十日罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

更多三立新聞網報導

深夜不平靜！車停路邊遭丟鞭炮「炸碎擋風玻璃」釀火燒車…嫌犯落跑了

新北女拿芝麻堅果飲潑灑法院正門…她觸1罪遭送辦「藉端滋擾」下場曝

懷疑鄰居要毒害浪貓！愛爸失控拿2磚頭砸人…害他顏面骨折、門牙挫傷

噁男猥褻飲水機…再朝女大生「玩鳥」直到性高潮！她目擊荒唐一幕崩潰

