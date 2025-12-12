在逆境中勇敢逐夢 北市表揚教育關懷獎40位得主

稻江商職學生吳營南，歷經至親離世與癲癇病痛，課餘時間打2份工，積極學習

臺北市教育局頒獎表揚40位榮獲114年度臺北市教育關懷獎的學生，勉勵這群勇敢面對挑戰的學生能持續以正向能量迎向未來。教育局表示，本屆獲獎者有21位國小學生、10位國中學生、9位高中職學生，多位學生雖身處病痛、家境清寒或面對艱難的挑戰，卻以堅定信念與積極態度，克服人生難關，實現夢想。

稻江商職學生吳營南，歷經至親離世與癲癇病痛。平日需省吃儉用，課餘時間打2份工，才能維持學費與日常支出，但仍積極學習，擔任科系學會資訊組組長，並考取飲料調製丙級證照，展現永不言敗的精神。

濱江實中學生吳岱妮克服腦性麻痺帶來的限制，持續挑戰自我，不僅學會游泳，更立志成為舞者，希望讓大家看見她在舞臺上努力跳舞、發光發熱的模樣。北政國中學生趙祐禕家境清寒，本身也是特教學生，雖然不會看樂譜，但他努力突破限制，在音樂比賽中榮獲爵士鋼琴第一名，展現音樂天賦與堅持不屈的精神。和平高中國中部學生游尚祐家境困難，需分擔視障母親的家務，並照顧年幼弟妹，即使每天上學要通勤一個小時以上，但他從未放棄課業，以責任與毅力贏得師長一致讚譽。

湖山國小學生陳楨尹幼時突發腦幹出血，造成全身癱瘓、失語，他在復健時從不落淚，慢慢地從動一根手指，到拄著拐杖重新練習走路，除了能再站起來外，最終還代表學校參加114學年度臺北市國語文演說比賽，成為全校師生心中的勇氣象徵。吉林國小學生周明青自四歲確診神經母細胞瘤，歷經多次治療與父親離世，依然保持樂觀。東園國小學生陳紃妡成長於單親家庭，平日要分擔父親重擔，照顧家中長輩，她在美術和書法領域也屢獲佳績，是兼具孝心與藝術天賦的學生。

出席頒獎典禮的臺北市教育局廖文靜副局長勉勵得獎學生，懷著感恩與惜福的心繼續逐夢，同時也感謝孩子身邊的每一位貴人，包含學校師長、醫療人員和相關社福工作者的協助。教育局表示，「教育關懷獎」期望表揚面對逆境仍勇於學習、積極向上的學生，他們用行動詮釋築夢無懼的精神，閃耀屬於自己的光，並溫暖照亮他人。