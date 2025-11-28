在這國當總統真的好危險？秘魯又一名前總統被判刑11年，成為第五位入獄國家元首

過去短短兩天內，祕魯最高法院的判決結果，讓這個南美國家的總統一職，成為具有「高度風險」的職業。因為秘魯法院繼27日裁定，前總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）因收取賄賂，被判刑14年的隔一天，法官再次裁定，另一位前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo），也因試圖解散國會、奪取違法特權，進而被判11年監禁。

如今，扣掉不久前因病逝世的前獨裁者藤森謙也，如果將這兩位一起算入，讓位於首都利馬的巴巴迪略監獄（Barbadillo Prison），即將能集滿5位前總統、成為名符其實的「前總統俱樂部」

根據CNN報導，利馬巴巴迪略監獄28日舉行的最高法院特別聽證會，前總統卡斯蒂約，因為在2022年試圖強行解散國會，並以此攫取特殊權力，讓他在聽證會上、被以2比1的票數裁定有罪。這項判決的特別之處，是在最高法院才剛剛宣判前總統畢斯卡拉14年刑期，僅隔一天之後再次出現前元首獲罪，這也是秘魯政治和司法史上、前所未有的新時刻。

現年56歲的卡斯蒂約，是在2021年8月至2022年12月擔任秘魯總統，短短一年多任期內，合計更換5名國務總理。他當年以50.125%的得票率，些微差距超過主要對手藤森惠子獲勝，但打從上台第一刻開始，這位政治素人就遭到所屬政黨議員強烈質疑，甚至在多次不信任投票，都有自家人倒戈投下贊成票。

日裔的祕魯前總統藤森謙也，2009年因貪汙入獄，24日因病重獲得總統庫琴斯基特赦。（美聯社）

最終在國會不斷抵制和發起信任投票後，他在2022年從國家電視台對外宣布，強行解散國會、改以法令治國、重組司法系統，並自行召集制憲會議。而他這個突然宣告，迅速引發全國性抗議衝突，最終導致約50人死亡。本人也在2022年12月7日被國會彈劾下台，並立即遭到警察逮捕拘禁。

檢方最初以叛亂罪提出指控，向法院求處34年監禁，但最高法院認為，他的特定罪行當時並未真正實現，取而代之以共謀罪（conspiracy）起訴和進行裁罰量刑。卡斯蒂約在整個審判期間，都堅稱自己清白，辯稱當年電視談話、只是表達「民眾吶喊」的一種政治演說，而非正式國情咨文。

因前任貪腐出缺接任、卻也因自己涉貪被彈劾下台的秘魯前總統畢斯卡拉，遭法院判刑14年。（美聯社）

就在卡斯蒂約被判刑的前一天，前總統畢斯卡拉才剛剛被判刑14年監禁，檢方指控他、在2011至2014年擔任莫克瓜（Moquegua）省長期間，接受私人承包商千萬元高額賄賂，以此換取政府大型公共工程合約。同樣否認到底的畢斯卡拉揚言再次上訴，也對外堅稱自己並沒有違法行為，因為這個判刑、同時也讓畢斯卡拉被禁止擔任公職9年。

隨著卡斯蒂約和畢斯卡拉相繼被定罪，祕魯這份從2000年代初以來，先後被調查或判刑的前國家元首名單，又增加兩個名額。這個南美國家在7年內、接連更換7位總統，幾乎所有相關的前總統，都面臨貪腐或濫權指控。

監獄「前總統俱樂部」名單包含：

藤森謙也（Alberto Fujimori）：被監禁 25 年，已於2024年去世。

亞歷杭德羅・托雷多（Alejandro Toledo）：被判刑33年。

奧揚塔・烏馬拉（Ollanta Humala）：被判刑15年。

佩德羅・庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）：被軟禁3年。

加上剛剛收到法院「邀請」的畢斯卡拉與卡斯蒂約兩人，讓利馬的巴巴迪略監獄，儼然成為國家元首專屬的收容居所。

