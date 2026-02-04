在遺憾中找回笑容 全民大劇團兩大黑色幽默劇作開賣

在節奏緊湊的城市生活裡，如何與遺憾、停頓與告別相處，成為許多人共同面對的課題，全民大劇團宣布於2026年推出兩部風格不同、卻同樣以幽默承載生命重量的舞台作品，一齣是橫掃票房、好評不斷的黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》睽違四年重返舞台；另一齣則是全新創作、直擊現代人脆弱心靈的療癒喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，分別從「生命終點」與「人生中途」切入，勾勒現代人的情感狀態。

(圖｜全民大劇團提供)

改編自暢銷作家大師兄同名小說《你好，我是接體員》音樂劇，自2020年首演後即累積口碑與票房佳績，2020至2022年巡演期間吸引逾3.2萬人次觀賞。作品以殯儀館為舞台，透過七段生死故事與21首原創歌曲，將離別、荒謬與人情世故包裹於黑色幽默之中，觀眾形容其觀演感受為「笑著笑著就哭了」。

2026 年加演版本集結多位實力派演員，包括林俊逸、黃嘉千、高慧君、羅美玲、方宥心等人，戲裡談生死，戲外也與演員的人生經歷形成呼應，近期音樂人袁惟仁辭世，引發演藝圈不捨；曾探望對方的黃嘉千表示，當下以祝福家屬為念，並溫柔喊話：「相信未來在天上，大家一定會再相見。」而曾參與選秀比賽的方宥心也回憶，在比賽期間，受到對方鼓勵的溫暖，除了感謝袁惟仁過去對後輩的提攜，也感念他為華語樂壇留下的眾多經典作品。

(圖｜全民大劇團提供)

相較於直面告別的《你好，我是接體員》，全新創作喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》關注的是人生途中被迫停下的時刻，故事設定在一間普通醫院病房，三張病床串起三段看似崩解的人生。本劇由屈中恆領銜，與朱德剛、涂善存同台演出，屈中恆表示，首次參與小劇場製作便感受到創作能量；涂善存則分享，自己人生第一部舞台劇正是全民大劇團作品，因而在接獲邀請時毫不猶豫答應演出。作品刻意跳脫傳統勵志敘事，不急於要求角色或觀眾振作，而是溫柔地提醒：允許自己暫停、在低潮中哭與笑，本身也是一種前行。

(圖｜全民大劇團提供)

兩部作品分別從「生命終點」與「人生中途」描寫人們面對無常的不同姿態，卻同樣選擇以幽默回應現實，無論是殯儀館裡的歌聲，或病房中荒謬卻真實的對白，核心皆指向同一份關懷，在荒謬的現實面前，幽默依然是我們最強大的武器。《你好，我是接體員》將於4月至9月展開全台巡演，走訪新竹、台南、高雄、台中與台北；《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》預計6月於水源劇場連演三週。兩檔作品現已於OPENTIX 兩廳院文化生活啟售，至2月23日前購票可享早鳥優惠。