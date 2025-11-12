在都市喧囂中，與生活展開深度對話!48坪現代風新成屋以材質與光線書寫詩意留白
編輯 張若蓁｜圖片提供 造陽設計
在繁華鬧市之中，48坪的新成屋承載著兩人對隱世生活的嚮往。造陽設計以現代風為基調，融合精選建材、細膩工藝與對美學細節的精準拿捏，交織出精緻而溫潤的空間輪廓。純粹的色彩語彙，搭配留白的呼吸感，讓生活在靜與動之間自由切換；光影流轉間，詩意悄然綻放，為都市生活開啟一方桃花源境。
公領域用色溫煦，以暖色特殊漆佐以天然石材，交織出如秋日暖陽般的溫馨表情。牆面的特殊塗料的手刷痕與電視牆天然石材的孔隙與礦物紋理，讓光影在流淌之間，又添一絲自然語彙，視覺沉靜簡約又細膩豐富。客廳軟裝以圓為挑選主軸，半弧沙發與圓型茶几的搭配，走慢了時間，氛圍更顯從容。開放式餐廚邊特別規劃一組隱藏式餐邊櫃，不用時將門片關起，收納空間瞬間與大空間相融，當櫃門打開充足又美型的收納透出，可以說是將美感與機能調和的絕佳範例。
主臥延續公領域的靜謐氛圍，以質樸的深色橡木搭配溫潤的布藝紋理，鋪陳出沉穩而舒適的場域。床尾立面收納櫃採用鏡面門片，藉由反射延展空間尺度，同時強化整體的沉靜氣息。通往主衛浴的門片以隱藏設計融入牆面，使空間更具一體性與視覺協調感；純粹的材質元素，結合依比例分割的幾何圖樣，構築出讓五感皆能放鬆休憩的私密之所在。
在空間的線條呈現上設計師巧用弧形收邊取代銳角，既柔化的視覺上的俐落，也象徵一種對生活節奏的期許，圓潤緩慢而從容。同樣元素也運用於家具挑選與層架設計上，半圓沙發與弧形餐椅，都讓生活添了一份溫和濾鏡。
造陽設計／許碧蘭
地址：台中市南屯區大富街98號
電話：04-23829718
Email：zaoyang558@gmail.com
網站：http://www.stylemidtown.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
