在都會區看見嘉明湖 手作步道十週年特展於大安森林公園站展出

在海拔3000公尺嘉明湖國家步道上，一群山友不但揹著自己的行囊，還額外揹起土石接力賽似的傳遞到沿途指定處，「交棒」到每年一批批志工手中，不依賴重型機具，而是憑藉雙手及汗水，使用山友揹上來的土石修復步道，緊緊繫住自然環境韌性。使嘉明湖步道不因人類活動而崩散，而是持續在人們眼中散發美麗。

十年來，對環境念茲在茲、默默實踐的過程，透過影像紀錄與插畫創作呈現，步道修築工法實體工具與裝置作品展示，如今現身於台北市區，與都市水泥叢林中的大安森林公園相呼應，傳遞手作步道的核心精神。「嘉明湖手作步道十週年特展」台北前導展即日起，於台北捷運大安森林公園站陽光大廳展出一週，讓社會大眾理解高山步道也能以雙手堅持原始風貌。

廣告 廣告

嘉明湖氣味 台北都會區就聞得到

來到陽光大廳展場，嗅覺先感受到嘉明湖的氣息。展出現場以取自自然環境的香氛精油，營造嘉明湖的氣味，讓人領受來自大自然的芬芳。農業部林業及自然保育署台東分署長吳昌佑表示，嘉明湖位處遙遠高山，卻是許多都會居民心靈嚮往之地，「嘉明湖手作步道十週年特展」特別將自然訊息帶到都會區，地點選擇在大安森林公園旁，也是為了交流與共鳴。

嘉明湖位於布農族傳統領域，布農族語稱為「Cidanumas Buan」（月亮的鏡子），承載著族人遷徙與記憶蜿蜒的生命路徑，交織自然與文化延續的知識。又因其湖水顏色深藍如寶石，登山界讚為「上帝遺失在人間之藍寶石」，又有「天使的眼淚」之名，每年吸引眾多山友慕名而來。

然而嘉明湖國家步道素為熱門登山步道，每年有2萬4000多人次進出使用，遊客頻繁踩踏，加上極端氣候作用，容易造成沖刷與侵蝕交替作用，若未及時回填、沖蝕溝越刷越深，對環境及使用者影響甚鉅。2016年起，台東分署開始透過手作修復，志工們以雙手揹石、夯土、引水，讓步道慢慢復原。

1人1公斤接力手作步道 十年不輟

台東分署於2018年3月1日進一步發起「1人1公斤，為永續嘉明湖國家步道而揹」，邀請前往嘉明湖的山友，每人揹1公斤土石填補步道沿線沖蝕溝。

「1人1公斤」的石材來自南橫公路向陽山區崩塌掉落的土石，一來就地取材讓土石回歸原地，二來可減少外購材料成本及相關碳足跡。參與號召的山友先至登山服務站，向管理人員領取裝土袋，至步道登山口旁，依照體力盛裝1～5公斤左右的土石，再揹至步道沿線插旗標示處投放，完成後帶走土袋，下山後繳回服務台讓其他山友得以再利用。

至今累積超過7萬人次山友參加「1人1公斤」，吳昌佑表示，登山者揹起的不只是沙土，還有對自然的尊重、對步道的照顧，以及「人人付出一點，山林就能慢慢變好」的行動精神；而手作步道是降低對自然環境的干擾，「不僅步道服務我們，我們也得呵護步道。」他形容這些在山林中默默付出的守護者，是嘉明湖國家步道中健康永續的基礎；因此與台北捷運合作，分享在嘉明湖一群志工以手作這種高難度工法維護步道的過程，進而支持和參與。

以薛西弗斯精神 與大自然共好

步道是給人使用的，只要有山友使用步道勢必造成影響，步道修復是持續進行的概念，嘉明湖國家步道也將持續手作修復的精神。台灣千里步道協會副執行長徐銘謙比喻步道的問題就像棘手的糖尿病，無法回到無人介入的原始自然，但人類既屬於自然的一份子，也是問題的一部份，幸好也能成為問題解決的助力。

他以希臘神話中被懲罰不斷推動石頭回到原處的「薛西弗斯」形容手作步道志工。然而，看似日復一日重複相同的工作，並非徒勞無功，這當中隱含與大自然共好、增加環境韌性的確信，是手作步道的志工所賦予的當代意義。他邀請更多民眾參與手作、修復步道，體會法國作家卡謬所言，諸神無法經歷的「未知的喜悅」。

登山請走正道 留大自然給生態系

那麼嘉明湖國家步道有那些常見的問題呢？答案是：沖蝕溝、複線化及排水。嘉明湖步道屬於高海拔地質脆弱，在人為踩踏與氣候變化影響，嘉明湖國家步道逐漸出現一道道沖蝕溝；踩踏夯實的路面，使雨水無處可去，只能順著山勢沖刷而下，造成土壤嚴重流失。這些看似微小的裂痕，慢慢累積成對步道與生態的考驗。

台東分署技正耀祖即建議，山友使用步道時，避免另闢捷徑，走既有的步道是最佳途徑，如此能降低對周邊棲地的干擾，也能維持生態系統連續性，使得高山環境成為支持生物多樣性的基地。

不但在台北捷運大安森林公園站有這項特展，捷運公司也配合宣傳。台北捷運公司公共事務處長胡宗禮宣布，即日起在台北捷運117個車站匣門電視都將揭露，要讓每天超過210萬名搭乘捷運的旅客得知這項特展資訊。另外，除了台北前導展，完整呈現十年行動歷程與研究成果的主展覽，也將於1月21日在台東正式登場。