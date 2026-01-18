宜蘭縣史館舉行《在鄉‧懷鄉—李精和鏡頭中的宜蘭寫真》特展開幕，由代理縣長林茂盛主持。與會的攝影家合影。（宜蘭縣史館提供）

▲宜蘭縣史館舉行《在鄉‧懷鄉—李精和鏡頭中的宜蘭寫真》特展開幕，由代理縣長林茂盛主持。與會的攝影家合影。（宜蘭縣史館提供）

宜蘭縣史館今(十八）日上午舉行《在鄉‧懷鄉—李精和鏡頭中的宜蘭寫真》特展開幕，由代理縣長林茂盛主持，邀請李精和家屬及宜蘭攝影界人士出席，場面溫馨熱鬧。開幕活動中李精和先生公子李正煜先生，特別準備一幀李精和先生從北關拍攝龜山島的作品，贈予代理縣長林茂盛作為紀念，數十位攝影師、藝術家一同參與。縣文化局長黃伴書、宜蘭縣史館長廖英杰共襄盛會。

廣告 廣告

宜蘭縣史館除了感謝李精和先生家屬提供影像授權予縣史館典藏外，更希望透過特展重溫一九九0年代的宜蘭人勇於作夢的精神，共同為宜蘭願景一起打拚，創造美好的價值。策展人林宏仁老師解說展示內容，代理縣長林茂盛並與前來參觀的日本大阪民族學博物館、鳥居龍藏博物館研究員、福岡大學教授致意。

早期因攝影的技術門檻高，加上照相機昂貴、購買底片及找片沖洗所費不少，一般民眾較難入門，加上宜蘭多雨多颱風的氣候影響，因此能留存在宜蘭的老照片可謂相當珍貴。因緣際會，宜蘭縣史館獲得攝影師李精和先生所拍攝一九九0年代前後的攝影作品約一萬多張，這批珍貴的影像內容映現當時重要的民俗活動、產業與環境地景、民眾生活等，畫面充滿張力與美感，是宜蘭極為重要的影像史料，為宜蘭縣留存豐富且多元的時代樣貌。

李精和於一九三一年出生於羅東南門，二O一O年離世。原於台中從事製材工作，並加入攝影協會。一九七六年返回宜蘭，拍出興趣與心得，而成為宜蘭縣攝影名師。李先生曾擔任救國團攝影研習班講師，並舉辦個展，身後留下攝影作品一萬餘張，拍攝時間大多為一九九0年代前後。當時，宜蘭正快速轉變，許多地景即將消失，新的建設正蓬勃發展。

李精和先生用觀景窗，敏銳的觀察宜蘭發展的腳步，溫柔的紀錄下宜蘭的轉型與活力。透過這些黑白照片，可以看到宜蘭舊時純樸勤勉的常民生活、竹圍家園，見證百工百業的辛苦與不易；廟會活動、龍舟競渡，與路邊田頭豎立的石敢當、土地祠，可以了解宜蘭人敬天畏神，崇敬自然，以及和土地緊密的關係。