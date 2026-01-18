策展人林宏仁老師解說展示內容。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣史館十八日舉行《在鄉．懷鄉—李精和鏡頭中的宜蘭寫真》特展開幕，由代理縣長林茂盛主持，邀請李精和家屬及宜蘭攝影界人士出席，場面溫馨熱鬧。

早期因攝影的技術門檻高，加上照相機昂貴、購買底片及找片沖洗所費不少，一般民眾較難入門，加上宜蘭多雨多颱風的氣候影響，因此能留存在宜蘭的老照片可謂相當珍貴。因緣際會，宜蘭縣史館獲得攝影師李精和先生所拍攝一九九０年代前後的攝影作品（約一萬多張），這批珍貴的影像內容映現當時重要的民俗活動、產業與環境地景、民眾生活等，畫面充滿張力與美感，是宜蘭極為重要的影像史料，為宜蘭縣留存豐富且多元的時代樣貌。

李精和出生於羅東南門，原於台中從事製材工作，並加入攝影協會。一九七九年返回宜蘭，拍出興趣與心得，而成為宜蘭縣攝影名師。李精和用觀景窗，敏銳的觀察宜蘭發展的腳步，溫柔的紀錄下宜蘭的轉型與活力。透過這些黑白照片，可以看到宜蘭舊時純樸勤勉的常民生活、竹圍家園，見證百工百業的辛苦與不易；廟會活動、龍舟競渡，與路邊田頭豎立的石敢當、土地祠，可以了解宜蘭人敬天畏神，崇敬自然，以及和土地緊密的關係。

開幕活動中李精和之子李正煜，準備一幀李精和先生從北關拍攝龜山島的作品，贈予林代理縣長作為紀念。