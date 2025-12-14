在野三讀反年改法案、全教總發文感謝遭網友炮轟！現職教師也留言：害我們出去被人恥笑

立院國民黨團推反年改修法，在本週五正式三讀，全國教師工會總聯合會在臉書粉專發文「感謝修法立委」讓公教人員退休生活獲得保障，貼文下方湧入大批網友砲轟，甚至有不少現職教師出面表示「喪事當喜事在辦」、「感到羞愧」、「你們害我們這些在職的老師出去被人恥笑」。

立法院本週五三讀通過停降公教人員退休所得替代率後，全教總在臉書發文感謝支持此次修法的立委，讓公教人員退休生活獲基本保障，是穩定教育現場的關鍵。

廣告 廣告

全教總並呼籲盡速啟動下階段修法，並要求政府履行雇主責任，包含「返還年資補償金，落實公平正義」、「依『十年撥補方案』進行撥補，確保基金永續。」

不過，該貼文發出後，卻遭一票網友湧入砲轟「年輕人 一人認養一個李來希」、「就不敢對現在年輕老師說啊」、「請問全教總有考慮還在現場的教師嗎？」、「在職的公教人員只剩分母功能嗎？未來沒有保障呢！ 」

更有教師留言表示「我現職老師，我反對。也對這種團體代表教師發言，感到羞愧。」、「現職老師抗議，你們這個組織，竟然喪事當喜事在辦！」、「我明年不繳會費了」、「你們害我們這些在職的老師出去被人恥笑」。

（圖片來源：全教總臉書）

更多放言報導

警消年改連鎖效應...退休公教喊「相對剝奪」：籲比照調至80％...傅崐萁：政府有足夠財源

急中生智！遠距教學常斷線老師轉往「直播平台」授課 學生笑回：「禮物刷起來！」