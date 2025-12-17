在野上街頭抗議有用？郭正亮揭賴清德「真正的壓力」

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，依照《憲法》第37條決定，不予副署本次修法，引發外界熱議，民眾黨更表態將要上街抗議。對此，前立委郭正亮點出，若總預算要是到了這個月底還不能付委，美國會提出質疑，總統賴清德真正的問題和壓力，是面對美國的施壓。

賴清德15日晚間錄影發表談話，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，濫權立法若生效，台灣將推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。賴清德呼籲立法院，請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願意以合憲方式，赴立法院進行國情報告。

廣告 廣告

在卓榮泰不副署《財劃法》後，民眾黨已表態將要上街抗議，民眾黨主席黃國昌今（17）日在廣播節目《千秋萬事》受訪表示，下一步必須要謀定而後動，「大家準備長期抗戰」，因為賴清德一旦走上這條路就不會回頭，賴個性非常執拗與固執，且從來不認錯，過去已經被台南寵壞不進市議會、監院彈劾也不痛不癢。黃國昌也爆料，自己昨晚去開了一場會議，討論接下來該怎麼辦，包括可以用的手段、該做的事情，都是接下來必須去好好思考的內容。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，目前朝野僵局恐造成中央政府總預算無法審查、付委，現在的會期最多到明年1月20日，總預算要是到了這個月底還不能付委，美國不會提出質疑？他直言，若朝野僵局持續，美國一定會去問賴清德該怎麼辦，而賴「根本沒有副案」，導致預算根本沒辦法審。

郭正亮接著說，AIT相關官員也會去拜訪國民黨，而國民黨就會告訴他們真正的狀況，「你認為美國人會認為國民黨講的毫無道理嗎」。因此，郭正亮點出，賴清德真正的問題是面對美國的施壓，目前針對財劃法與軍警加薪，在野陣營不會讓步，美國可能會詢問賴清德，為什麼前述兩案不能讓、兩案會影響到中央執政？「真正的壓力是這個」。

【看原文連結】