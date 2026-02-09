在野不審預算、薪水小偷？民眾黨團痛批公督盟假民團、真側翼

民眾黨團批公督盟「假民團」、「真側翼」。 圖：民眾黨團 / 提供

[Newtalk新聞]

民團「公督盟」今（9日）與台灣基進與時代力量等小黨共同召開記者會，譴責藍白立委爽領高薪年終卻不審總預算，籲朝野應速再協商，別欠全台欠過年。民眾黨團反擊，公督盟執行長張宏林等人在民進黨發動大罷免期間助選，公督盟就是讓台灣的公共空間被謊言政治佔據的共犯，批公督盟早成為民進黨側翼。

民眾黨團指出，曾經自詡為「監督國會」的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織。他們出現根本的認知錯誤，完全不了解民主的本質是權力必須接受持續而公開的監督，而非一味護航。

民眾黨團質疑，公督盟打著監督立委的旗號成立，口口聲聲要「淘汰不適任立委」、「提升人民民主素養」、「讓民主向下紮根」。然而近年來，核心成員與幹部卻甘願淪為民進黨的附隨組織與政治打手；他們披著公民團體的外衣召開記者會，但他們說出口的每一句話，卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責。

民眾黨團批評，從本屆立法院第一會期開始，公督盟便全力反對國會改革，反對台灣的立委能比照民主先進國家國會議員，擁有合法、制度化的官員監督工具與職權。公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起。

民眾黨團引用英國史學家艾克頓最著名的格言：「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」，顯見權力分立對於保障自由和防止權力濫用至關重要，當權力不受權力制衡，就必然走向濫權。但公督盟不只反對制衡，還將一切監督行為妖魔化，幫執政黨築起「不准監督」的防火牆。

民眾黨團直言，更荒謬的是，公督盟早已拋棄公民團體應有的中立與自制。執行長張宏林等人，直接在民進黨發動「大罷免」期間站上政治舞台為民進黨助選。當民進黨最終以32比0被民意狠狠打臉、全面潰敗時，公督盟馬上無恥的轉頭裝作「船過水無痕」，彷彿一切與它們無關，彷彿它們還有一絲公正性，公督盟就是讓台灣的公共空間被謊言政治佔據的共犯。

民眾黨團說，今日，公督盟再次召開記者會，配合民進黨散布「在野黨不審預算、當薪水小偷」的說法，彷彿它們對台灣最基本的民主程序與憲政分工毫無基本認識。民眾黨團質疑，公督盟竟然不敢問「為何執政黨可以違法亂紀、違反法律授權亂編預算？」「為何立法院三讀通過《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，為辛苦的軍警消爭取合理待遇後，行政部門竟敢公然拒絕執行？」

民眾黨團強調，對於民進黨政府公然踐踏法治國原則的行徑，公督盟從理事長謝東儒、執行長張宏林，到一票「黨派代表」集體噤聲、裝聾作啞，公督盟高舉的民主，根本是反民主。公督盟自稱公民，卻背棄公民；他們忙著幫執政黨用假訊息混淆視聽，還要求在野黨和人民像他們一樣曚眼裝瞎，無腦護航。「一個被民意反覆打臉的公民團體還能代表誰？這是這篇文章一開始提出的問題，也是答案。」

