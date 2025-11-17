在野主張停砍公教年金 民意竟顯示驚人分歧
[NOWnews今日新聞] 在野陣營近期有意在立法院推動「停砍公教年金」相關修法，引綠營反彈，朝野一度激烈交鋒，更引曾推動年改的前總統蔡英文於粉專發聲，她強調，軍公教值得感謝，但年金改革不能半途而廢。然而，台灣民意基金會今（17）日發布最新民調顯示，20歲以上台灣人，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成，顯示社會看法嚴重分歧。
根據台灣民意基金會最新民調結果，詢問民眾：「最近在野黨聯手推動『停砍公教年金』，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7％非常贊成，26.8％還算贊成，20％不太贊成，17.1％一點也不贊成，14.4％沒意見，9％不知道。
換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成。贊成比不贊成多 2.4 個百分點。
台灣民意基金會表示，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，毫無社會共識可言，儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風；同時，這項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70％，手機30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
