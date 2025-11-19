在野二修《財劃法》惹議互槓！綠批背叛高雄 柯志恩辦公室回應了

即時中心／顏一軒報導

立法院14日三讀通過藍白版本《財劃法》部分條文修正草案，不但沒有補上去年第一次倉促修法造成的重大漏洞，還進一步讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到實質壓縮，恐面臨高達200億元的缺口。民進黨高雄市議會黨團今（19）日嚴厲譴責國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨團總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。對此，柯志恩辦公室則表達強烈抗議，並援引數據喊話，民進黨應督促高市府與8名區域立委站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人，雙方隔空互槓，火藥味濃厚，誰也不讓誰。

民進黨團指出，身兼國民黨智庫執行長、高雄市黨部主委與不分區立委的柯志恩，是前後兩次《財劃法》修法的核心推手；去（2024）年12月的第1次修法，讓高雄市統籌分配稅款增加幅度位居六都最後，實質減少174億元中央補助，南北差距因此被進一步拉大，也威脅高雄軌道建設的推動。

此外，國民黨版錯誤的公式更造成345億元卡在帳上無法分配；過去一年，身兼國民黨版法案提案人及高雄市長參選人的柯志恩，都沒有在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施，如今卻在上週國民黨第二次突襲修法中再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。



民進黨團批評，上週修法過程中，柯志恩除了未檢討舊弊，還通過國民黨版規定「一般性補助不得低於前一年」的版本，又同步增加統籌分配款，等於把中央可動用的財源完全綁死。在總財源固定的情況下，一般補助不能減、統籌分配款還要增，勢必壓縮高雄最迫切需要、直接關乎未來的捷運建設、水利治理與交通改善的「計畫型補助」。

近五年高雄的計畫型補助已從269億元成長至498億元，足足增加85%，這是彌補南北差距、推動城市轉型不可或缺的支柱。然而國民黨修法讓這項關鍵經費遭到壓縮，專家估算高雄恐將因此減少約200億元，勢必使重大建設延宕甚至停擺。

民進黨團痛批，柯志恩在鄉親面前聲稱為高雄發聲，卻在立院卻兩次通過對高雄不利的版本；她不將高雄的人口結構、社福負擔、土地面積、產業結構外部成本等關鍵指標納入《財劃法》，卻持續支持只對北部城市有利的版本。柯志恩在選民面前的承諾，與她在國會的實際行為完全背道而馳；柯的行徑正是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，2次修法都為北部利益服務，卻讓高雄承受最深的痛。

民進黨團強調，藍白兩次粗暴修法已經破壞財政秩序，讓南北城鄉差距全面擴大；高雄的捷運建設正全線推動，水利治理與防洪工程正全力補強，如今卻因柯志恩與國民黨的政治操作，被迫面臨「財源斷層」。這不是單純的政策之爭，而是直接阻斷高雄未來的惡意行動。



最後，民進黨團呼籲，《財劃法》必須回到真正的財政公平原則，重新納入人口結構、社福負擔、土地農業面積、產業外部成本等能反映南部城市現實的指標，避免北部永遠拿最多、南部永遠被壓低。民進黨團也支持行政院提出更合理、更符公平原則的修法版本，修正柯志恩、傅崐萁與鄭麗文留下的錯誤，並且要求115年度統籌分配款、一般性補助、計畫型補助等三項補助款總額不得低於今年，以確保高雄重大建設不被迫停擺，也讓市民不再成為政治操作的犧牲者。

而針對高雄市議會民進黨團稱《財劃法》二修壓垮計畫型補助，稱柯志恩背叛高雄，柯辦也發出聲明回應，真正背叛高雄的，應該是無視高雄人權益的總統賴清德與行政院長卓榮泰。

國民黨立委、智庫執行長兼不分區立委柯志恩。（資料照／柯志恩國會辦公室提供）

柯辦說明，立院上週新修《財劃法》部分條文，明定各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，同時計畫型補助比率，不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

無論是從中央統籌分配款的增加，到一般性補助明訂不得減少，與計畫型補助金額不得少於過去十年平均，立院《財劃法》修法，各方面都為過去只能仰賴中央臉色補貼的地方財源做出明確保障，請問《財劃法》修法到底哪裡壓垮計畫型補助？又是哪來的「財源斷層」？

柯辦指出，根據高雄市政府112年度至115年度的總預算書，高雄市在112年到115年度的統籌分配款加補助及協助收入：

112年度，統籌分配款為526億+補助及協助收入491億 = 1017億

113年度，統籌分配款為439億+補助及協助收入516億 = 955億

114年度，統籌分配款為520億+補助及協助收入708億 = 1228億

115年度，統籌分配款為787億+補助及協助收入487億 = 1274億

115年度整體財源還比114年度增加46億，且在上週《財劃法》修法之後，中央應該要給高雄的190億一般性補助已經全數要回來，根本沒有所謂害高雄減少近200億情形。

柯辦強調，《財劃法》修正後，中央仍有6成統籌分配預算在手，高雄包括軌道建設在內等計畫型補助，早已如火如荼進行，中央不該用各種名目刪減，如若真的刪減，包括地方政府與民意代表，都應該對行政院表達嚴正抗議，但從《財劃法》去年啟動修法以來，民進黨無視柯志恩委員不斷呼籲民進黨團提出黨版、行政院版，民進黨從中央到地方，一年多來只有不斷地批評跟攻擊柯志恩委員與在野黨，對於行政院無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，卻不敢吭一聲，實在令人搖頭。

柯辦續指，高雄市議會過去無論藍綠，許多議員都曾對《財劃法》修法做出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不要過度仰賴中央補貼，如今國民黨推動《財劃法》修法，讓城市財政朝穩健方向發展，高雄市議會民進黨團卻反倒批評修法與柯志恩委員，實在令人難以理解！



柯志恩說，她支持高雄市的計畫型補助不能少，但民進黨不應去批評在野黨的立委與《財劃法》修法，而是應該督促高雄市政府與民進黨8位區域立委，站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人！

