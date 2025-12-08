在野促修衛星廣播電視法 翁曉玲提刪被黨政軍投資者罰則

過去因為NCC對中天電視不予換照，引發一連串司法官司，加上現今媒體多元，在野黨立委主張修正《衛星廣播電視法》。

立院交通委員會8日排審討論，在野黨立委主張修正黨政軍條款。其中，國民黨立委翁曉玲主張，黨政軍投資廣電事業時，被投資者卻被處罰不合理，主張刪除罰則。

國民黨立委翁曉玲表示，「適度的鬆綁並不等於放任，而是對於媒體專業的尊重，更是對閱聽人智慧的信任。」

NCC代理主委陳崇樹回應，「NCC的基本立場是認為說，沒有處罰沒意義，黨政軍條款可以修，但是不能廢，直接投資部分，我們認為是絕對禁止。」

民眾黨立委質詢時，直言國際組織的調查直指，台灣的媒體面臨嚴峻的考驗，要求媒體公開政府補助金額，以及廣告收入的來源。

民眾黨立委林國成說道，「國際組織都這樣認定，當然我們要虛心檢討嘛。」

NCC代理主委陳崇樹則表示，「新聞媒體可以有立場，但是不能違法，一定要有是非，信任度涉及到事實查證的違法部分，我們都會依法來處理。」

國民黨立委則針對NCC對媒體不予換照，導致新聞台關掉一事，質疑是否傷害言論自由？

國民黨立委洪孟楷認為，「不能夠說我不喜歡你的意見，所以我要求你閉嘴。」

陳崇樹強調，「言論自由其實是普世的價值，大家都在擁護這個自由，如果說他觸及到這個必須要他自己承擔的部分，那依法行政的機關，其實也必須要依法來行政處理。」

NCC代理主委陳崇樹表示，他不方便評論中天電視台等的個案，一切依法行政，全案目前行政訴訟中，交給法院決定；也強調有鑑於黨政軍條款，除了《衛廣法》外，《廣電法》及《有線廣電法》也有規範，建議廣電三法要一併處理。