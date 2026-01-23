在野先處理718億元新增計畫 綠委：自助餐式放行重創施政

民進黨立委邱志偉、賴瑞隆、許智傑23日舉行記者會痛批藍白阻擋總預算付委，採「自助餐式」放行將重創施政延續性。（王千豪攝）

115年度中央政府總預算案卡關，藍白提案將總預算案中抽出38項新興資本支出及新增計畫，合計約新台幣718億元。對此，綠委邱志偉、賴瑞隆、許智傑今（23）天舉行記者會，強調僅抽出部分預算先行處理，無法解決整體總預算停滯的結構性問題，並痛批藍白阻擋總預算付委，採「自助餐式」放行將重創施政延續性。

邱志偉表示，國會辦公室向各部會查詢後發現，高雄市在115年度原本已有不少計畫完成核定，甚至已準備動工，但因總預算尚未通過，出現經費不能動用、工程被迫延後，甚至無法再申請新計畫的情況，部分還得由地方政府先墊錢支應，已實際影響市政推動。

邱志偉指出，此次抽出先行動支的僅為部分項目，仍有多項已核定、或攸關地方發展與民生安全的重要建設未被納入處理，顯示新興計畫的放行並不完整。以高雄市為例，在海洋生態、產業發展、再造歷史、數位政府及道路建設等面向，仍有多項新增計畫持續處於無法動支的狀態，地方政府難以據此進行整體規劃與推動，例如新台17線南段工程、文資保存及眷村修復等。

許智傑也說，交通部觀光署規劃23億元平日國旅補助，是精準刺激內需、照顧旅宿與觀光產業的重要政策，對高雄演唱會經濟的外溢效益更是關鍵，但遺憾的是，藍白在預算上大開自助餐，卻讓對產業有利、對高雄有幫助的政策卡關，甚至還影響高雄眷村修復、高雄捷運延伸與東高雄觀光建設進度。

賴瑞隆則痛批藍白阻擋總預算付委，採「自助餐式」放行將重創施政延續性。他舉例，大林蒲遷村60億預算遭卡，恐癱瘓800億總計畫；捷運岡山路竹線延伸逾146億及高雄歷史文化再生8.96億，與無人載具產業發展計畫等經費均受波及。賴瑞隆質疑國民黨立委柯志恩忽視高雄發展，呼籲藍白懸崖勒馬，讓預算全案付委審查，勿犧牲人民權益與建設安全。

