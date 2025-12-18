在野反制不副署將提「彈劾總統」 擴大戰線劍指賴清德

行政院提不副署財劃法後，立法院18號也通過卓揆彈劾案移送監察院。（圖／東森新聞）





行政院提不副署財劃法後，立法院18號也通過卓揆彈劾案移送監察院，民眾黨立院總召黃國昌更預告，將會在院會提出彈劾總統案。對此媒體人黃揚明分析，雖然在野席次未達門檻，提案都不會通過，但藍白的目的是要擴大憲政僵局戰線，要將執政黨立委與賴總統綁在一起。

行政院祕書長張惇涵vs.立委（國）羅智強：「今天賴總統邏輯不就這樣，只有我是對的啊，表決多數贏不算數啊。（你不是賴總統發言人，還是你要當賴總統發言人，我可以跟他推薦）。」

質詢台上唇槍舌戰，當政院祕書長還在替不副署激辯之時，立法院已經通過卓揆彈劾案，具名移請監察院，在野還有下一步反制。

民眾黨主席黃國昌：「賴清德在憲政下面的，法律責任，台灣民眾黨黨團，我們會正式在院會，提出彈劾案。」

黃國昌要彈劾賴總統，首先須經全體立法委員二分之一以上提議，將成為修憲後首位總統要面對彈劾。

民眾黨主席黃國昌：「在立法院職權行使法，規範得非常清楚，賴清德必須要列席說明。」

媒體人黃揚明就分析，總統彈劾案提議不難，但通過要全體立委2/3決議，目前在野人數無法讓此案通過，但在野會選擇此途徑，就是要擴大憲政僵局戰線，劍指賴總統，同時將執政黨立委全綁在一起。

立院黨團幹事長（民）鍾佳濱：只證明他不敢面對，當不信任案通過後可能民眾黨會團滅，因為他們對於接下來可能的解散國會，重新大選毫無信心。

民進黨團再提倒閣，只是面對僵局，在野長期抗戰尋求最戲劇性方式，要激起民意主流，藍白黨主席更不排除要號召民眾走上街頭。

國民黨發言人江怡臻：「我們這邊其實是會，謀定而後動，我們準備好就會出手。」

朝野都要以民意為依歸，火車對撞之下，加深政治對立，如何共商找尋解決之道，考驗各方政治智慧。

