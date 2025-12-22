在野啟動彈劾總統程序 綠：意圖要違憲問答

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北22日電）行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法後，在野陣營宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，將於23日的立法院程序委員會中排案。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，國民黨的意圖是要藉彈劾之名，來行違憲問答之實。

國民黨團書記長羅智強19日表示，對於賴總統的彈劾案，將在23日的立法院程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，若表決通過成案，就會召開全院委員會討論彈劾案的日程表草案。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，針對上述議題，鍾佳濱在輿情回應階段，做相關說明。

鍾佳濱說明，在前總統陳水扁時期，立法院呈現朝小野大情況，當時國民黨曾於2006年3度提出罷免案，但都沒有通過。在立法院部分，罷免與彈劾總統的門檻相同，都要經2/3立委同意，試問2006年3次罷免總統不成，現在要來彈劾總統，到底是為了什麼。

鍾佳濱認為，憲法法庭先前已宣告，在立法院職權行使法中，針對總統國情報告部分，若採即問即答、一問一答的方式進行屬於違憲，因此各界可以清楚看到，現在提出彈劾案的意圖，不是要彈劾，而是想藉彈劾之名，來行問答之實。

鍾佳濱表示，不管是罷免還是彈劾總統，國民黨都把提案當兒戲，目的只是為了要違憲問答，而賴總統是憲法的守護者，賴總統的所有作為都必須在合憲跟依法的情況下進行，未來總統也一定會用合憲、依法履行職務，呼籲在野不要濫用憲法的職權來滿足其違憲的目的。（編輯：張若瑤）1141222