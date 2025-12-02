在野喊賴清德即問即答 府：願合法合憲報告

▲在野要求賴清德赴立院國情報告並「即問即答」，總統府回應總統非常願意在「合法合憲」的前提下，就國防特別預算向人民報告並爭取國會支持。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，引發在野反彈，對此賴清德遞出橄欖枝願到立院進行報告，而藍白則要求採「即問即答」，否則將強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》暫緩列案。對此總統府今（2）日回應，總統非常願意在「合法合憲」的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持，而在野提出違憲要求阻擋特別條例排案，對此表達遺憾。

總統府發言人郭雅慧表示，總統對於國情報告已表達立場，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，非常願意在「合法合憲」的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧說明，國情報告以即問即答進行，憲法法庭已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧表示，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。

