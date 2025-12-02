在野喊賴清德即問即答 行政院：不解與遺憾

▲在野要求總統賴清德到立院國情報告並「即問即答」，政院表示已違反憲法權力分立原則，感到高度不解與強烈遺憾。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，引發在野反彈，對此賴清德遞出橄欖枝願到立院進行報告，而藍白則要求採「即問即答」，否則將強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》暫緩列案。對此行政院今（2）日回應表示，要求總統必須接受違憲「即問即答」進行國情報告，已違反憲法權力分立原則，「感到高度不解與強烈遺憾」。

行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

廣告 廣告

李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝說明，總統賴清德已表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白邀賴清德國情報告「即問即答」 綠轟扯後腿：上演政治秀

賴清德軍購1.25兆惹議！黃暐瀚嗆藍營：講和平先回答這3題

台灣未來10年機會在哪裡？賴清德揭示：這3大關鍵機會不能錯過