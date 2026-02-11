在野喊齊頭加薪！顧立雄：無法反應勤務特性

▲國防部長顧立雄表示，齊頭加薪無法反應國軍專業勤務特性。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.11）

[NOWnews今日新聞] 賴政府去年底提出8年1.25兆元國防特別預算條例，卻因在野黨認為未編列立院三讀通過國軍加薪方案而遭野黨杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令今（11）日一同召開記者會，顧立雄表示，2009年至2025年國軍已提升待遇27次，顧立雄也重飛重申反對齊頭加薪的理由，無法反映國軍各項專業特性。

顧立雄在簡報說明時表示， 依據敵情的威脅以及防衛作戰的需求編列預算，籌獲武器裝備，進而以精實的訓練、有效的戰術戰法，克敵制勝是國軍的目標，其中國人對國軍的支持，尤其是堅定官兵信心最重要的基礎。 就是國防預算的投入，它是確保建軍備戰成效必不可缺的一個資源。

顧立雄指出，蔡英文總統任內由2017年提出的3557億國防預算， 這個曲線一直不斷地往上走，到了2024年來到了6074億，成長了70.8%。 相較於過去8年可以看得出來過去8年的這個國防預算 呈現的是一個比較平的一個趨勢，也就是國防預算在這個蔡總統之前的過去8年並沒有一個成長，甚至有維護衰退的一個現象。

顧立雄說，一個穩定的一個成長，當然是表現出身為三軍總帥的總統，對於國防施政的一個重視，賴清德總統承繼了對國防施政的重視。 從2024年的6074億，到了2025年6499億。 到了2026年規劃是編列8060億元，成長32.7%。 這樣的國防資源的挹注，對於國軍投資新式武器裝備、維持現有系統妥善，以及照顧官兵福利待遇，吸引優質人才都有極大的幫助。

顧立雄說明，2009到2025的國軍待遇的新增或調增的情形，2017到2025年國軍的勤務加給新增或調增，如果加計軍公教調薪的4次，就總共來到27次，也就是說軍公教的調薪有4次，累計的調幅達到了14%。 此外的其他23次，國防部檢視了各部隊的勤務需求，調整戰鬥部隊的加給來到7次、地域加給4次、士官長專業加給1次、 士官督導長主管職務加給1次，而且依照各項專業勤務的特性，檢討了網路戰加給、空降特戰加給、戰航管加給、電偵加給、三軍儀隊加給，以及軍法加給等。

顧立雄表示，到了2025年國防部進一步檢視自願役薪資的待遇結構，奉行政院核定的調整了自願役、戰鬥部隊、網路戰、戰航管，以及電偵加給等五項的方案，加上軍公教的待遇調整3%、配合優化服役環境，推動營舍改建以及職務宿舍的整件。 到2025年的年底。 人力的編現比已顯著提升到80%，留營率來到了87.2%，自願役的人力2025年相較2024年成長了3000多個人。

顧立雄提到，國軍合理的薪資結構，國軍的勤務加給必須要考量各項勤務的專業性，任務的繁重程度，以及危險性等因素，來分別訂定不同的發放對象跟金額，齊頭式的大幅調升單一的勤務加級的數額，沒有辦法合理的反應國軍各項勤務專業特性，也沒有辦法提供足夠的誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會惡化問題的狀況。

顧立雄最後說，國防預算增加不僅能讓國軍操作新式武器，更能透過操作新式武器增加信心，然後更進一步地說持續地不斷地在檢討官兵待遇的提升，不僅僅是在薪資，也反映在各項的福利待遇，營舍的整建，無非是讓國軍戰力更充實，成爲有效、有能力達成印太和平區域嚇阻敵方可能挑釁的重要嚇阻力量，籲請朝野、國人支持國防特別預算、年度預算。

