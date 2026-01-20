在野喊「嚴審」台美貿易協議 卓榮泰：誠懇期待真誠合作

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」。（王千豪攝）

台美關稅談判達成協議，日前已經和美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數周將與美國貿易代表署接續完成簽署台美貿易協議，完成後將送立法院審議。由於在野揚言嚴審，行政院長卓榮泰今（20）天喊話，他誠懇的期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院對等的談未來希望國同意的若干內容，行政、立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，針對要如何說服國會支持台美貿易協議，卓榮泰表示，現在最重要是向人民在做報告，接著是跟產業界溝通，因此賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、部長都到各產業報告並聽取聲音，行政院已印製「台美關稅產業支持方案」的小冊子，過去的座談會都有發送給業界，也希望金融機構能主動的跟客戶詢問，了解有無直接需要的協助，行政院會啟動這樣服務方式來提供金融支持。

卓榮泰強調，當然要跟國會溝通，因條約締結由國會保留，且最後需國會同意，行政院會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點、保護產業利益、維護國內健康、糧食安全等四大目標，他誠懇的期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院來談希望國會同意的若干內容，「行政、立法兩院須再進一步真誠合作，才能讓國家向前進」。

卓榮泰說，這樣談判的基礎已讓國人稍稍感到有一點進展，也讓產業對這次談判的方向表示支持，後續關稅貿易協議會秉持同樣的原則，所以請國會一定要完全掌握正確的資訊，雙方才能有對等的關係，進行行政、立法雙方面的合作。

