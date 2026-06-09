在野堅持編列一般預算 拚無人機大國

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無人機預算未納入日前審議通過的國防特別條例，經濟部9日強調，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展方向不變。在野黨立委重申支持無人機產業發展，但編列特別預算易產生弊端，可改編於一般預算，並建議將無人機產業預算放在經濟部，將軍用、商用無人機產業市場的餅一起做大，使台灣成為無人機大國。

綠營抨擊，在野黨將民進黨立委提出的「無人載具產業創建特別條例」草案退回程序委員會。國民黨團書記長林沛祥當時回應，國民黨支持發展無人機產業，但不支持用特別條例方式，因為此舉容易產生弊端，有時間急迫性的才需要編列特別預算，且無人機相關經費，早已編列在許多常態性預算。

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經濟部昨指出，部分原規畫投入國內商購、委託製造及國防產業鏈建構的預算，未能納入日前通過的國防特別條例版本，許多業者對此普遍表達遺憾。

藍委賴士葆認為，理解民進黨有些人希望將無人機編列在特別預算，但他認為一定要編於一般預算，同時可設立無人機發展條例，避免因為特別條例反而導致無人機發展出現許多限制。

賴士葆強調，台灣有能力將無人機產業做大、成為無人機大國，我國有相當強的晶片製造能力，建議將無人機產業放在經濟部，不只軍用，連商用也應該一併發展；至於軍用無人機則可另設一個國防專用的無人機專章，才不會畫地自限。

民眾黨團副總召王安祥則表示，民眾黨關心無人載具產業長期發展，致力扶植國家無人載具產業，並使該產業具備國際競爭力。但無人載具產業發展事涉多個層面，如何促進產業永續發展，建構適切政策與法規規畫，才是此刻重要議題。