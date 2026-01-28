在野封殺院版軍購卻自提版本...張惇涵指「真支持國軍別用污辱說法自提軍購」：應連院版一起併案審查

藍白再度封殺院版國防預算特別條例，民眾黨卻自提版本、傳出藍營也研議草案。行政院秘書長張惇涵今（28）日赴立院內政委員會前受訪表示，術業有專攻，「在野黨如果真的支持國軍，不要用污辱國軍的說法提自己的軍購特別條例」，若想要自提、最快速的方法就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查，而不是一而再、再而三，十次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。

張惇涵會前受訪時表示，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加 EPPD 的會議，稍早美國國務院也發表了聲明，台美在這次EPPD 的談判中，即將發表共同的矽盛世、矽盛世的和平宣言，美方強調，台美之間要加強無人機的供應鏈的合作。

張惇涵再說，很遺憾看到民眾黨團提出的軍購特別條例，在內容上，對台灣之盾的整體戰略構想不夠完整，刪除非紅供應鏈、台灣軍事產業的自主化，這都不利於台灣強化國防、強化永續戰力的內容。

張惇涵指出，在程序上，民眾黨版本所提的內容，國防部、美國戰爭部5項軍購案之前都已公開清楚地表達過了，接下來還有4項軍購案在知會美國國會的程序中，如果按照民眾黨團的版本，請問這4項軍購案接下來如何進行？

張惇涵認為，這違反了台美之間長期以來軍購的相關程序。從實質面缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行。

張惇涵提及，民眾黨聲稱在烏克蘭比較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的無人機機種。他希望也呼籲朝野黨團支持台灣的國防、強化台灣的自主防衛能力，但要在正確的資訊上理性討論，儘速地把軍購特別條例付委，一項一項理性討論，為國家共同努力。

媒體問及，賴總統接受專訪時說話術業有專攻，不只民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，外界擔心若本週五直接付委審查，後續影響會更大？

張惇涵回應，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購的案子，必須經過很嚴謹的程序，從國方的建軍構想、戰略規劃、到美國印太司令部、AIT、戰爭部等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定內容安全。

張惇涵強調，術業有專攻，「在野黨如果真的支持國軍，不要用污辱國軍的說法提自己的軍購特別條例」，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查，而不是一而再、再而三，十次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。

