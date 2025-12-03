在野封殺1.25兆軍費條例列案 林佳龍：給國際社會一個錯誤訊息
[Newtalk新聞] 對於立法院程序委會昨日在藍白聯手暫緩1.25兆國防預算特別條例列入院會報告事項，外交部長林佳龍今(3)日備詢時表示，「這個當然會給國際一個錯誤的訊息。政府也要積極跟在野黨再做溝通，我們也期待盡快能夠進入程序委員會去審查預算，來加速通過。」
立法院外交及國防委員會今日上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。
民進黨立委羅美玲質詢時稱，立法院2日程序委員會，在野黨將將1.25兆國防預算特別條例封殺，美國盟友有關切立法院阻擋國防預算的行為，「有接到任何的電話嗎？」林佳龍說，「當然立法院沒有把它排入議程，這個當然會給國際一個錯誤的訊息。政府也要積極跟在野黨再做溝通，我們也期待盡快能夠進入程序委員會去審查預算，來加速通過。」
林佳龍接受民進黨立委沈伯洋質詢時說，大家也會很關心在野黨怎麼來審查這個預算。
美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）和薛瑞福（Randall Schriver）投書華盛頓郵報表示，美國協助台灣不是做慈善事業，而是有利於美國的合理行為；他們指出，台灣正在打造嚇阻的盾牌，華府應該與台灣站在一起
投書表示，對於華府經常批評台灣沒有認真對待自我防衛，不但支出太少、改革太慢、太依賴其他國家，甚至以此來合理化美國減少對台的支持，瑞特納和薛瑞福肯定台灣在軍事支出上跨出了一大步，指台灣的常態和特別國防預算相加起來已經超過台灣GDP的5%，其中3.3%為核心防衛能力，另2.1％則為防衛相關的項目。賴清德總統稱現行國防支出是地板，不是天花板，未來預期會增加更多。兩人也引用賴清德總統的原話，現行國防支出是「地板，不是天花板」，未來會視威脅變化與改革進度持續調整。
對此，林佳龍接受媒體訪問說，國防要展現我們的決心跟能力，國防的改革包括軍備的提高，這個兵役的延長，還有不對稱作戰的準備，以及全社會防禦韌性，都是國防改革的一部分。所以一方這個特別預算的編列，代表政府的決心。全民的支援還有進行未來的更大幅度的這個自我防衛能力的提升，都是展現我們決心的一部分。
