在野峰會將展開！鄭麗文黃國昌對談3點登場 聚焦4大主軸

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將舉行高峰會談，根據規劃，今天對談將聚焦在四大主軸，包含在野目前面對問題如何整合力量、在野下一步談為何要合作、政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整、雙方核心幕僚團隊對接等。

以行動顧台灣峰會下午登場。（圖／方炳超攝）

今天會議將在下午3時展開，兩黨主席互贈禮物、合照後，隨即進行為期約一小時的對談，對談四大主軸包含一、在野目前面對問題，如何整合力量：談國會監督、推動政策到落實改革，談在野黨在本屆國會協力守護台灣的成功模式。

廣告 廣告

第二則是在野下一步：談為何要合作。執政黨惡霸、架空國會，國際情勢變化下台灣民主的空前挑挑戰。第三則是政黨競合不應是零和遊戲-地方選舉的競合與策略調整。面對2026地方選舉，尋求最大化民意支持的合作空間，探討具體整合模式，從政策對接開始。第四則是雙方核心幕僚團隊對接：雙方建立穩定、直接的溝通管道，加速政策整合、選戰應對、與資訊共享。而活動結束後，鄭麗文與黃國昌也將接受媒體聯訪。



更多FTNN新聞網報導

麥玉珍辭民眾黨南投黨部遺缺交棒 準立委蔡春綢接任

【獨家】鄉民監察院／鄭麗文、柯文哲已建立藍白合溝通管道！再加「鄭黃會」邱毅爆內幕細節

「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒

