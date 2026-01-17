在野布局2026 柯文哲：嘉義藍白合推 鄭麗文：將啟動兩黨平台協調

民眾黨主席黃國昌及前主席柯文哲今日(17日)到嘉義替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲致詞提到藍白整合，表示嘉義市只會共推一組人選；國民黨主席鄭麗文今日前往高雄活動受訪則表示，待各區候選人確定後，會立即啟動與民眾黨協調平台，以兩黨都能同意的「公平公開機制」作為藍白整合方式。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今日前往嘉義，替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲致詞時表示，嘉義市需要城市行銷，要怎麼把嘉義行銷出去，對張啓楷過去曾是媒體人，又在立法院歷練過，對其而言並非難事，盼未來張啓楷發揮優勢，爭取勝選。

當談到在野勢力選舉布局，柯文哲在致詞時提到，嘉義市「藍白一定只會推一組候選人」爭取勝選，他說：『(原音)大家都很關心很多問題，我想黃國昌主席也在這裡，嘉義市藍白一定只會得推出一組候選人，所以我們都會努力去給他辦到，然後我也相信張啓楷一旦出現以後，他一定比對手好，所以最後一定會當選。』

國民黨主席鄭麗文今日前往高雄參加「黨員Reset拓點」活動受訪時表示，國民黨是一個尊重制度的政黨，各選區將依中央黨部公布的提名辦法會按照步驟走，並強調「協調為優先」。鄭麗文指出，若沒有辦法透過內部的協調來決定人選，就會回歸黨的提名辦法進行初選。

當談到在野勢力整合，鄭麗文表示，各選區待國民黨候選人確定產生了之後，就會立即跟民眾黨開始進行兩黨平台，先透過協調，再透過兩黨都能同意的「公平公開的機制」，作為藍白整合的方式。她說：『(原音)有關於藍白合的部分也是一樣，就是說等到本黨的候選人確定產生了之後，我們就會立即跟民眾黨開始進行兩黨的平台，也是一樣，先透過協調，然後透過兩黨都能夠同意的公平公開的機制，最後也有可能會進行公開的民調來進行最後藍白整合。』

對於嘉義市長候選人推派，鄭麗文強調，國民黨會先決定黨內提名同志，之後才會與民眾黨展開協調步驟，依照上述流程推進整合。

另外，近期傳出國民黨正籌備「國共論壇」，媒體追問是否被貼上親中標籤。鄭麗文回應，兩岸交流、對話或任何活動「只要有確定」，會在第一時間向外界說明。

她強調，全球都高度關注兩岸和平穩定與和解融冰，「台海絕對不能夠發生戰事」，現階段「沒有任何一個國家希望台海會兵兇戰危，甚至於有軍事的衝突」。