在野彈劾賴清德時程曝光 明年3場公聽會後於520表決

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，接下來將於1月舉辦2場公聽會，依法邀請賴清德列席說明、答辯，預計於明年5月20日進行全院投票表決。（圖／李奇叡攝）

藍白兩黨不滿總統賴清德放任行政院長卓榮泰不副署、不公布法案，憤而提出彈劾案，目前該案已於昨日送出程序委員會，列入週五院會議程。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，接下來將於1月舉辦2場公聽會，依法邀請賴清德列席說明、答辯，預計於明年5月20日進行全院投票表決。

傅崐萁今於國民黨中常會上表示，賴清德下令讓卓榮泰把國會通過的法案，不予副署、公佈、執行，形同獨裁的賴清德，廢掉了中華民國的國會；上週五5位大法官又專擅獨權，做出違憲決議。

傅崐萁說，賴清德罄竹難書，毀台、賣台、又窮台，中華民國憲法已經完全被賴清德玩弄於股掌之間，不只讓三權分立完全失靈，而且造成社會嚴重對立。

傅崐萁指出，短短1年半，賴清德把台灣80年的根基全部一次毀掉，並把台灣推向火坑，所以藍白立院黨團於12月19日正式宣佈，全數立委連署進行「全民起義」，啟動彈劾賴清德，並在昨日送出程序委員會，本週五院會將正式進入程序。

傅崐萁說，接下來1月會在立法院舉辦2場公聽會，依法邀請被彈劾人賴清德到立法院來列席說明、答辯，並在3月到5月之間在全國各縣市召開公聽會，最後在5月最後一次邀請賴清德到立院列席答辯，並於明年5月20日進行全院投票表決。

國民黨文傳會主委吳宗憲進一步說明，1月的公聽會時間大概落在該月14、15日，5月13日則預計是第2次邀請賴清德到立法院來接受大家的詢問。



