在野批半導體赴美是「德公移山」府：是讓全世界跟台灣綁得更緊

總統賴清德。(記者田裕華攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統日前接受「紐約時報」論壇專訪提到有關半導體投資，被在野黨批「德公移山」、掏空台灣，總統府今日回應並還原說法。總統府發言人郭雅慧表示，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，包括台積電或半導體的企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。

郭雅慧說，總統在接受紐約時報專訪論壇上面的說法提到了說美國在半導體投資40% 到50%的這一塊，其實外界的說法是有一些扭曲的。這個所謂的40%到50%並不是單單指台灣的投資，它指的還包括是日本跟南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。

她進一步說，至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策他們後續的進行。對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近他們的訂單，對台灣來說，我們要關注的是最關鍵的點，台積電或是這些半導體的企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣這樣的問題。

郭雅慧強調，台灣的國力一直都在，根留台灣。我們是讓全世界跟台灣綁得更緊。我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。

至於賴清德專訪提到，中國經濟不好台灣樂意幫助解決問題，被民眾黨前主席柯文哲批通匪；郭雅慧則表示，這個情緒性的發言就不做評論。

