在野批台美談判黑箱 吳思瑤：3月專報各黨立委可問飽問滿

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（王千豪攝）

行政院副院長鄭麗君10日晚間啟程赴美，預計簽署「台美對等貿易協定」（ART），在野稱美方要求水果零關稅輸台、美國豬肉關稅也將逐年降至目前的一半等。民進黨政策會執行長吳思瑤今（11）天表示，攸關全民及農民權益的農產品品項，應當守住了非常多，細節簽訂後，第一時間向社會說明；此外，3月3日立法院已排定「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告，各黨立委可問飽問滿。

吳思瑤表示，談判團隊及行政院已多次的說明，關稅談判一定會堅守四大原則，包含國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全，所以後續農產品的開放也必然在四大原則底下餞行。

吳思瑤強調，對於可能開放的農業品，也必然符合透明的國際科學規範，所以大家不需要那麼擔心，相信一旦完成之後，行政團隊會把所有項向國人說明。此外，立法院新會期已經排定「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」，即將在3月進行，各黨派立委有任何疑義，絕對可以問飽問滿、讓社會釋疑。

談及可能開放的農產品項目，她說，行政院竭盡所能守住了大部分攸關農民權益的部分，應當守住了非常多，這些細項簽訂完成，第一時間會向社會說明，也會到國會報告。

