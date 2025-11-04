在野批政治分贓 啃蝕國家資源

針對台肥董座爭議，行政院長卓榮泰（左）與農業部長陳駿季（右）4日在立法院答詢時表示，主要是要借助吳音寧長期對台灣農業發展的了解，與產業經營管理上的經驗。（姚志平攝）

台肥董事長原內定由吳音寧空降，結果連綠營自己人都不挺，賴政府最後一刻急踩煞車，換上台肥總經理張滄郎接任董事長；在野4日痛批政治分贓、酬庸太難看，更重創賴清德總統威信，國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲，勿再以「綠營得道、雞犬升天」模式處理人事。

羅智強表示，吳音寧過去在北農飽受爭議，除了與民進黨關係密切外，毫無亮眼政績，連綠營內部也對此人事安排頗有微詞。

藍委王鴻薇表示，青鳥吹了這麼多天的吳音寧，沒想到吳出師未捷，出任台肥董事長失敗。而民進黨團為護航吳音寧還敢拉國民黨前副主席連勝文出來，但連不僅是哥倫比亞大學法學碩士、博士，當年擔任悠遊卡公司董事長時更讓公司由虧轉盈，光財報看得懂就贏吳音寧不只一條街，兩人完全不能比。

她說，這次任命吳音寧的風波，賴清德等於再次把民進黨的派系分贓攤開在大家面前，隨著輿論壓力重挫青鳥與英系，才讓台肥只能不給派系和吳音寧面子的「暴力操作」止血，但執政黨讓國營及投資事業一而再、再而三的淪為派系分贓酬庸，賴清德身為總統，要負最大責任。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨派系爭相啃蝕國家資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人之醜陋模樣，招致人民的唾棄與反彈，才不得不臨時髮夾彎，重創賴總統的領導威信。

他指出，從去年台金聯到今年的台肥，都凸顯賴政府在人事決策時的進退失據，更讓台灣人民清楚看見賴清德在治理國政上的偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆後，才願意稍加收斂，但只想酬庸自家人的心態不改，終將遭到民意的反噬。