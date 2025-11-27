在野批賴清德增加1.25兆國防預算 民進黨團：不能等颱風來才做防颱準備

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。資料照。陳祖傑攝



總統賴清德昨天宣布將提出約1.25兆國防特別預算案，但引發在野藍白陣營批評，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（11/27）天表示，俄烏戰爭的啟示就是「國防安全要靠自己努力」，而國防跟防颱準備一樣，如果不做準備，颱風一旦來了，損失就極其慘重，國防也是同樣道理，提升戰備可以改變、嚇阻侵略者的野心，甚至避免戰爭爆發。

鍾佳濱說，俄烏戰爭讓歐洲盟國與北約深刻體會，就是國防安全要靠自己努力，因此不論是美國、日本、韓國或歐洲，多國都同步擴大軍備、自主強化防衛，而賴清德的國防特別預算也獲得民主同盟正面肯定。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，國防跟防颱準備一樣，只要發布颱風警報，不管會不會登陸，全民還是會做好準備，「沒有人會說，你不能做防颱準備，颱風是否來襲不是我們能決定，但如果不做準備，颱風一旦來了，損失就極其慘重。」

鍾佳濱說，國防也是同樣道理，提升戰備可以改變、嚇阻侵略者的野心，甚至避免戰爭爆發，「既然我們願意投資防颱準備，那面對可能造成更大破壞的戰爭，我們更應該投資國防。」

面對藍營質疑，政府應該先向美國要求6600億對台軍售先到貨，鍾佳濱回應，這種批評顯然忽略這1.25兆元是在未來8年內投資不對稱戰力，台灣科技力恰恰能取得，可以低成本製造大量無人機，目的就是消耗侵略者在軍事攻擊過程的成本，所以賴清德昨天所講的投資，很大部分是針對國內相關軍工產業，以及供應鏈，都有莫大幫助。

鍾佳濱指出，由於台灣要建立自主的國防軍備生產體系，所以需要8年時間，美國很希望台灣能建立無人機「非紅供應鏈」，美方也非常期待台灣可以發揮自己的科技跟產業實力，能夠補足不對稱作戰所需要的一塊。

至於國民黨主席鄭麗文批評賴清德玩火，鍾佳濱表示，中央政府一年的預算規模是3兆，人民享有的健保一年要支出1兆，若1.25兆分成8年，每年大約是1500多億，佔總預算5%不到，相信國人除了投資健康，也願意投資國家安全。

更多太報報導

賴清德「2027武統台灣為目標」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

「賴清德拿1.2兆軍費換川普關愛」 羅智強：今日烏克蘭明日台灣

賴清德「證實」中國2027年攻台？ 總統府駁斥：錯誤的片面解讀