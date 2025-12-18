在野批預備戒嚴 綠委籲兼顧人權

行政院推出國安法修正案，在野立委批綠色獨裁，根本是在預備戒嚴。圖為今年4月，綠委舉標語呼籲在野勿擋國安法修法，藍委也舉牌反制。（本報資料照片）

行政院會拍板《國安法》修正案，引發限制人民自由疑慮。在野立委18日齊批，難怪網友諷刺「昨日尹錫悅，今日民進黨」，司法打壓、亂搞憲政，根本是在預備戒嚴，箝制人民言論自由。民進黨立委陳冠廷則表示，如何在有效防範敵對勢力滲透的同時，兼顧法治與人權保障，將是立法院審議時，必須全面討論的重點。

藍委李彥秀指出，今年3月賴清德總統宣布「賴17條」，大罷免期間，賴清德的「打掉雜質說」就是繼承賴17條，讓台灣的民主陷入寒蟬效應，成為不折不扣的一言堂。她表示，現在行政院將修正《國安法》，強化刑責與罰則，甚至可能祭出「斷網」措施，就是製造紅色恐慌、綠色獨裁，難怪網友會諷刺「昨日尹錫悅，今日民進黨」。

李彥秀直言，未來政治人物或名嘴關於「兵凶戰危」或兩岸軍力的評論，都有可能被擴大認定為「鼓吹戰爭」，行政院應該說清楚界線在哪裡？包括日前賴總統的「2027年中共攻台（準備）說」，是否也是「鼓吹武統」的假訊息，依照行政院與民進黨的標準，是否要「罰款加上關3天」？

民眾黨立委林國成批評，民進黨現在就是搞各種抗中行動，絲毫不管民生議題，甚至胡說八道自創「在野獨裁」詞彙；民進黨搞司法打壓、亂搞憲政，根本是預備戒嚴，箝制人民言論自由。

綠委陳冠廷表示，行政院會通過的國安相關法案修正草案，可以理解政府在當前安全情勢下，強化軍紀與防範滲透風險的必要性，至於「投敵」或明確為敵方效忠的行為，國家本就必須有清楚、具嚇阻力的法律規範。

他指出，相關條文涉及行為態樣的界定與適用範圍，牽涉言語、文字或科技方式的認定，未來在立法院審議時，會進一步釐清構成要件與證明標準，也希望朝野立委們在後續審議過程中，能共同秉持理性審慎的態度，確保法案既能回應現實威脅，也經得起法治與民主的檢驗。