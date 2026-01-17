在野拚2026選戰！ 白開跑基層 藍亮「未整合」紅燈

陳佩琪與許甫向民眾拜票。（圖／東森新聞）





2026地方選戰競爭激烈，各政黨積極布局。民眾黨前主席柯文哲和他的妻子陳佩琪，兩人一南一北，替黨內小雞輔選。反觀國民黨，光討論誰選台中市長首度協商就破局，立法院副院長江啟臣表示，藍綠終須一戰，希望黨內不要對立。

再次到嘉義替張啓楷輔選，民眾黨前主席柯文哲和支持者握手合照，很受歡迎。同一時間，他的妻子陳佩琪在台北做同樣的事情。

柯文哲妻子陳佩琪：「嗯，好好吃哦。」先吃貢丸，再買高麗菜，還帶個蔥肉餅當早餐。夫妻倆一南一北，要當白營黨內最強助選員。

柯文哲妻子陳佩琪：「我們許甫要選這邊的議員，大家多幫忙，大家多幫忙，謝謝，謝謝。柯文哲拜託大家，謝謝。」

白營衝刺小雞選情，偏偏藍營現在撇除宜蘭展現一團和氣，像中部優勢選區，卻陷入內部紛爭，中市長選舉首次協調破局。

立法院副院長江啟臣vs.記者：「（不管如何啦，藍綠終須一戰，黨內不要對立）。第二次什麼時候協調？（這我不知道，這我不清楚）。」

不只台中還沒確定，在新北市2026要派誰，黨中央是連協調都還沒。

台北市副市長李四川：「我現在最重要的，還是要在這個1月底，把輝達的簽約把它完成。黨部的決定完了以後，如果要我承擔，那什麼時間，我大概就會參加所有該有的活動。」

新北市副市長劉和然：「黨目前的運作，其實非常尊重各方。他不是只有檯面上，大家聽到誰有被熱門討論，只要有資格、有機會的，黨部都會去徵詢。」

相較綠營早已就位，藍營還為人選裹足不前。黨內得不出結果，又如何讓藍白合發揮最大效果。

