在野接招總預算嗆「電視辯論好膽麥走」 卓揆秒縮被酸爆

賴清德(左)拒出席總統彈劾案審查會，閣揆卓榮泰(右)不敢接受電視辯論戰帖，淪為在野笑柄。（資料照／黃世麒攝）

中央政府總預算卡關，閣揆卓榮泰21日直呼總預算不容許被分割、分裂，要求就3兆350億總預算與立院進行直接辯論。民眾黨主席黃國昌回嗆「好膽麥走」，樂於比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。沒想到政院疑似秒縮，引發熱議。

「卓榮泰好膽麥走！」針對卓揆嗆聲，黃國昌21日在臉書發文反嗆：坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

沒想到，卓揆並未出席政院22日會後記者會，改由政院發言人李慧芝轉述稱，無法理解在野為何不願按往年一樣在立院辯論預算，在立院辯論不會只有3場，也不會只有黨團幹部可上場，不用捨近求遠。只要明天立院將總預算付委，最快下週就可在國會展開辯論。

民進黨發言人韓瑩也口徑一致，卓揆「嗆後不理」引發討論。有媒體人指出，綠營現在僅存優勢是利用媒體、網軍玩「曾參殺人、三人成虎」，對大眾做皮下注射式的洗腦，希望阻絕大眾接收其他資訊，最怕的就是「當面被拆台」，接受電視辯論，不就等於會當場被戳穿？

國民黨臉書發文嗆：卓榮泰別躲了！要辯論隨時奉陪，請接受在野黨的電視辯論邀請，讓人民看看，到底是誰在違法，是誰在說謊？

5.1萬追蹤的粉專「差不多先聲」質疑，藍白接招，卓榮泰反而縮了？「尚書大人還真機靈～真有趣！」網友直呼「龜縮不出」、「真是卒仔」。

