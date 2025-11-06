在野推停砍公教年金 政院：基金將提前用盡

（中央社記者賴于榛台北6日電）立法院接連兩天初審通過在野黨所提的停砍公教年金相關草案，後續將交由黨團協商。行政院今天表示，如果現在就停止調降所得替代率，公教的退撫基金將分別在民國131年、129年提前用盡，且月退休金若與現職人員所得越來越近，也會產生提早離退的誘因。

立法院司法及法制委員會昨天初審通過國民黨立委等所提停砍公務員年金的法案，立法院聯席會議今天也初審通過國民黨立委所提停砍公立學校教職員退休金等修法草案，不過相關條文均保留，全案須交由黨團協商。

廣告 廣告

媒體關注行政院對停砍年金的態度為何，是否評估衝擊等。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政府自民國107年推動年金改革以來，以此挹注退撫基金額度達新台幣2590億元，讓公教的退撫基金可以分別延續到138年、134年，倘若現在停止調降所得替代率，公教退撫基金將分別在131年、129年提前用盡。

行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝在記者會補充說明，此次在野黨提案修法重點有三，包含停止調降所得替代率、月退休金恢復隨現職人員待遇調整，以及月退休金直接按照消費者物價指數調整。

提案明定月退休金恢復隨現職人員待遇調整，陳素枝表示，現行法規已經有機制存在，一旦消費者物價指數累計成長率達正負5%時，或是至少每4年應予調整，如果現在退休人員就恢復隨現職人員待遇調整，將出現雙重調整機制，同時也會加重基金財務缺口。

對於提案規範，月退休金直接按照消費者物價指數調整，陳素枝認為，現職人員跟退休人員給與應該要有不同待遇，目前公教相關薪資調整是考慮消費者物價指數、財政負擔、民間薪資水準，以及現職人員工作辛勞成果展現等綜合因素，不會每年調整，若按照目前提案讓月退休金按照消費者物價指數直接調整，會產生不公平現象。

她舉113年為例，當年軍公教人員調薪4%，但是當年CPI累積成長率卻是5.51％，等於月退休金應增加5.51％，對現職人員並不公平，提案不該成立。

陳素枝強調，一旦退休人員停止調降替代率、恢復隨現職人員待遇調整等，月退休金會跟現職人員所得越來越近，將產生現職人員提早離退的誘因，建議應該從繳費義務與累積給付之間的平衡性探討此議題。（編輯：張若瑤）1141106