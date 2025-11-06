在野推停砍年金 教長：年改結束仍有69％月領逾5萬

教育部長鄭英耀。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團推動停砍軍公教年金，立法院司法及法制委員會今（6日）審查〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例》草案，面對在野主張所得替代率停止再下修。教育部長鄭英耀上午出席會議則提到，目前退休教師平均月退休金約5.8萬元，其中85%高於5萬元，即使退休所得替代率依現行規定調降至2029年，仍有69％月支領數額高於5萬元。

就藍營提案停砍公教人員退休金、停止所得替代率逐年降低等修法方向。民進黨立委吳思瑤抨擊，若通過國民黨立委的提案會造成三大不公平，造成更劇烈的不正義，例如重退休、輕現職，獨厚公教人員退撫，忽視其他職業別，而且當基金缺口越來越大時，最終還是由政府負擔，這是轉嫁給全體納稅人承擔。

廣告 廣告

另就《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，在野提案方案為， 聚焦自2024年1月1日起或2025年停止逐年調降教職員退休金所得替代率，以及審定退休金隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

教育部報告則指，2025年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬元，其中約85%每月支領數額高於5萬原；若依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約5.3萬元，其中有69%每月支領數額高於5萬元；若納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

報告也指出，依退撫基金第9次精算結果，因2023年初任人員實施個人提撥制，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算要1360億元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

是否參選新北市長？ 李四川：先把輝達處理好 暫沒想到選舉

朝野攻防停砍年金修法 藍白今加速審查、拚12月三讀