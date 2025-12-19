在野提出彈劾賴清德 提案資格、通過門檻一次看

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，國民黨與民眾黨立委18日在立法院司法及法制委員會，以人數優勢通過2項臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，並譴責總統府秘書長潘孟安刻意迴避國會監督，19日也對總統賴清德提出彈劾案。

藍白今提彈劾賴清德 卓榮泰：不副署《財劃法》不為難

誰可以提彈劾？流程為何？

根據《憲法增修條文》，彈劾分為針對總統、副總統，以及針對中央和地方公務人員2種。

彈劾總統、副總統

依法立法院可對總統、副總統提出彈劾案，須經立委二分之一以上提議、三分之二以上決議，也就是57席以上立委提議、76席以上決議，才能聲請憲法法庭審理；憲法法庭需在收受彈劾案聲請日起6個月內進行裁決。

在憲法法庭評決階段，若經大法官現有總額三分之二以上同意，就可宣告彈劾成立，並要求被彈劾人立即解除職務；若未達門檻，則彈劾不成立。

依據立法院今（2025）年1月修法通過的《憲法訴訟法》，憲法法庭判決成立的條件除了大法官同意的比例外，也新增參與評議的大法官人數不得低於10人、同意人數不得低於9人。我國大法官總額為15人，現今僅有8人，無法達成以上門檻。

另外，彈劾案得於憲法法庭宣示判決前，經三分之二以上立委之決議撤回；一旦經撤回，立法院就同一原因事實不得再行聲請。

彈劾公務人員

監察院說明，對於中央及地方公務人員，若認為有違法或失職情事，可由監察院提出彈劾案，包含行政院長等職務。依《憲法增修條文》及《監察法》規定，彈劾案須經2名以上監察委員提議，並經提案委員以外的9名以上監委審查及決定成立後，才可向懲戒法院提出。

彈劾案的審查由全體監委按序輪流擔任，每案會通知13名監委參加審查會，且與該案有關係者應自行迴避。審查會以記名投票表決，若投票委員過半數同意，彈劾案就成立，並將移送懲戒法院審理。

懲戒法院可對被彈劾公務人員，裁定免職、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過，以及申誡等9種處分。

人民可以連署彈劾嗎？

近日也有網友發起連署彈劾總統，但依據我國現行法律，彈劾案只能由立法院對總統或副總統提出，或是由監察院對公務員提出。

若要由人民直接要求總統解職，根據《總統副總統選舉罷免法》，須在總統和副總統就職滿1年前提下，經全體立委四分之一以上提議、三分之二以上同意成立罷免案後，才能舉辦全國性公民罷免投票。

在罷免投票中，需有全國選舉人總額過半數參與投票，且有效票中有超過半數為同意票，才算是正式通過罷免。

