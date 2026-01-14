在野提彈劾總統案 民進黨團籲回歸立委本務審總預算

圖片：民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天於立法院接受媒體聯訪（取自民進黨立法院黨團臉書影片）

藍白立委主導下立法院對總統賴清德提出彈劾案，今明兩天舉辦公聽會，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天於立法院接受媒體聯訪時表示，在野黨提出的彈劾案，依法無據，實質目的是要總統到立法院做違憲的詢答，呼籲在野黨回到立委本務，好好審議一一五年度中央政府總預算。

鍾佳濱向媒體指出，這場公聽會的主題是彈劾案，這是憲政史上的首例。然而，在野黨所提出的彈劾案，理由依法無據，實質目的就是因為先前立法院職權行使法修法，要求總統赴立法院國情報告，並採即時詢答，遭憲法法庭宣判定違憲，這次改用彈劾案方式，希望透過首例的彈劾案審查，要求總統赴立法院。

廣告 廣告

鍾佳濱說，總統的責任在於團結國家，尤其此時台灣需要的是強化自我防衛的國防實力，還有攸關全民福祉的年度總預算，要趕快能夠付委審查。

鍾佳濱表示，在野黨與其做這些只是要繞過憲政禁忌，假其他憲政機制民意，只是要總統來立法院做違憲的詢答，不如回到立委本務，好好審查年度總預算案及國防特別條例。

總統府發言人郭雅慧十三日表示，總統府尊重國會相關職權，但盼在野立委以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速通過國家總預算與國防特別條例。

總統彈劾案首場公聽會今天上午於立法院群賢樓大禮堂舉行，十五日還有一場。立法院於二十一日、二十二日則由全院委員會舉行審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人，也就是賴總統說明十五分鐘，由立委進行詢問，五月召開第二次審查會，並於五月十九日進行彈劾案投票。