在野提彈劾賴清德稱浪費時間 沈政男：你怎知綠委不會倒戈？

總統賴清德今（1）日發表元旦談話，期間談到藍白在立法院提出彈劾案，他表示，「不把立法院寶貴時間拿來審查總預算和國防特別預算，卻把時間浪費這裡」。對此，精神科名醫沈政男不以為然，反問「你如何知道民進黨立委不會倒戈？至少柯建銘對於不副署的看法就跟你不同了」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男今日在臉書發文提到，賴清德總統在今天元旦文告後的記者會上，對於遭立院發動彈劾一事，怒飆說，罷免是追究政治責任，彈劾是追究法律責任，他不貪不取，意思是沒有違背法律，為何發動彈劾？而且，藍白在立院未達三分之二多數，彈劾只是浪費時間！

沈政男想問，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動，而且必須三分之二多數才能成案？事實上在修憲之前，中華民國憲法規定的總統彈劾制度是由監察院三分之二席次發動，交由國民大會進行罷免表決，李宗仁代總統就是被監察院彈劾，最後被國民大會罷免，所以說不管對於總統彈劾或者罷免，本質上都不是追究法律責任，而是政治責任！真正要追究賴清德的法律責任，是在他下台以後，給予刑法起訴與審判啦！

精神科名醫沈政男。（圖／沈政男臉書）

沈政男表示，修憲以後，彈劾總統發動由監察院轉移到立法院，國民大會的罷免也改成由憲法法庭審判，這其實是相當矛盾的制度，因為大法官是由總統提名，怎麼反過來評議總統彈劾案？他認為，台灣的法政體制就是一團亂。

沈政男指出，如果今天賴總統彈劾案在立法院經三分之二決成功提出，那麼接下來必須由憲法法庭三分之二大法官出席才能進行評議，問題是現在那5名大法官胡亂開庭做評議，還說未出席不計入總額，那麼以後憲法法庭評議賴清德彈劾案，也只要5名大法官出席就夠了。所以「5名大法官做憲法評議」是多麼荒謬，賴清德自己的總統位置受到了嚴重影響而不自知。

沈政男續指，賴清德說，藍白在立院沒過三分之二，彈劾只是浪費時間！呵，你如何知道民進黨立委不會倒戈？至少柯建銘對於不副署的看法就跟你不同了。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

沈政男不客氣地說，真正浪費台灣一整年時間的是大罷免，而參與最深之一的就是賴清德。他對於大罷免暗中力挺，對於彈劾自己嗤之以鼻，完全沒有民主素養，說台灣會走向有選舉的獨裁絕不冤枉他。

