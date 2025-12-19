在野提彈劾「證明台灣非獨裁」！吳思瑤揭1目的：藍白明知無法過關

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨頻以人數優勢通過爭議法案，日前更聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白昨（18）日變本加厲，通過移請監察院彈劾行政院長卓榮泰臨時提案，今（19）日更召開記者會，揚言彈劾總統賴清德。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，這就是藍白逼賴到立法院列席報告的手段。

吳思瑤表示，今天藍白合實在很搞笑，他們的訴求是反獨裁、反帝制、反專制，「台灣沒有清德宗，中國倒是有習皇帝」，要反獨裁、反專制、反帝制，不是應該去北京天安門抗議嗎？藍白之所以還能在民主自由的台灣、在立法院議事殿堂廣場召開記者會，提出他們對於總統的諸多批判，就可以驗證台灣是個民主國家，台灣並沒有獨裁。

接著，吳思瑤強調，藍白提到要對賴清德發動彈劾，當然尊重依憲法的機制啟動，但就以彈劾賴總統這件事，再次坐實台灣憲政機制是有制衡手段，所以這絕非獨裁；而回到彈劾議案，藍白心知肚明，要通過彈劾總統的高門檻，且憲法法庭也被癱瘓，等於他們堵死了彈劾總統的路，也高估自己在國會的實力，「他們為什麼明知不可為而為之，我想就是自我壯膽、虛張聲勢的政治作為」。

藍白今（19）日於立院前召開記者會，揚言彈劾總統賴清德。（圖／民視新聞）

至於藍白要到各地召開公聽會，吳思瑤認為，這也尊重意見進行，但要面對民意，藍白應當好好向台灣社會說明，這兩年來違憲亂政、傷害國家財政、傷害國家安全、踐踏人民權益，「藍白到底要拿什麼面對民意？」

吳思瑤進一步補充，昨天藍白在司法法制委員會突襲提彈劾案，要將卓榮泰移送到監察院，該議案這根本就是烏龍彈劾，因為去年國會擴權法案通過之後，已經被憲法法庭宣判，立法院並無移送官員彈劾的權力，彈劾官員是監察院的權限，立法院不能擴權，憲法法庭已經打臉。

此外，吳思瑤說道，監察院針對違法公務人員的失職進行調查，不是政治責任、政治報復場域，所以藍白不只是法盲更是文盲，去年國會擴權已經被憲法法庭打臉，為什麼他們法也讀不通、憲法法庭裁判文也看不懂，「台灣是民主社會，我們予以尊重，但是這些自我踐踏的作為，我想台灣民意不會接受」。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

關於彈劾3分之2門檻，吳思瑤也提到，藍白加總並沒有超過76席，所以該彈劾案在立法院這關，他們心知肚明無法過關；第2，彈劾案後續要送憲法法庭審理，不過憲法法庭被藍白癱瘓，他們堵死了憲法法庭這扇門。她認為，藍白似乎要藉著提出彈劾賴清德，要求被彈劾人來立法院列席報告，畢竟這是中華民國憲政史上第1次發動總統彈劾，後續程序如何進行，還是要朝野協商定之。

最後，吳思瑤重申，賴清德已經多次表明，若合法、合憲的程序，他隨時都願意到立法院國情報告，爭取藍白對軍購預算的支持。因此，如果要邀請賴總統到立法院，其實透過合憲程序國情報告就可以，不需要做這些政治動作，大搞虛張聲勢。

