在野提案刪公視萬年董事條款 協商破局

在野提案修正「公視法修正草案」，刪除董事無限延任條款，文化部長李遠表態反對。（本報資料照片）

第8屆公視董事名單延後逾半年未提出，屆退的董事們繼續延任，直到去年底文化部召開審查會議，政院提名的14人名單僅4人通過，連宏碁創辦人施振榮也落馬。在野不滿政院提名延宕，提案修正「公視法修正草案」，刪除無限延任條款，13日立法院長韓國瑜召集協商，文化部長李遠與綠委均反對修法，最終協商破局，最快16日院會即可表決三讀。

現行《公視法》明定，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。在野黨質疑行政院是刻意延宕提名，因此提案修法改為「不可無限延任」。

立法院昨朝野協商，國民黨團書記長羅智強說，行政院延宕快1年不提名，就是因為有無限延任條款，直到在野黨提修法，文化部才交出審查委員名單，否則文化部就是擺爛。另外，他並肯定先前中選會名單由朝野推派提名人選，是可以參考的模式，強調人事提名應尊重國會各政黨。

民眾黨副總召張啟楷也說，前總統蔡英文過去在提名董監事時有跟各政黨討論，想解決問題就要開大門走大路，徵詢在野。

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，公視董事是沒有薪水的志工，負責管理基金，新任董監事尚未產生前，由舊董事管理基金有什麼問題？綠委范雲也說，過去董事過不了是因為一直被審查會杯葛，且幾乎都是藍營推派的審查委員否決人事。

李遠則強調，萬年董事跟萬年國會不一樣，萬年國會領薪水，萬年董事沒領薪水卻背負罵名；他很快會提第2波名單，但如果修法後名單又被否決，公視員工將在內耗中度過。

李遠強調，立法院依照黨團比例推派評議委員，已經代表立法院，「如果連董事人選也要靠政治形態協調，就變成政黨的手又深入台灣媒體最後一塊淨土。」

最終協商未有結論，韓國瑜裁示等院會處理時，廣泛討論各黨團推派1人發言，之後依黨團提案先後順序進行表決；而本案冷凍期已滿，最快16日院會就可以處理。