在野提案彈劾卓榮泰 政院：認同分力就不該侵害其他憲政機關的權力

行政院長卓榮泰日前宣布不副署新修正的《財劃法》，今(12/18)日立法院藍白聯手提案移請監察院彈劾卓榮泰，行政院發言人李慧芝對此表示，既然立法院在野黨團提到了監察院，就代表認同這是一個權力分立的國家，認同權力分立的話就不應該侵害其他憲政機關的權力。

行政院今日召開院會，院會後記者會中有媒體詢問立院在野黨提案彈劾卓榮泰，行政院的看法為何?李慧芝回應說，立法院在野黨團提到監察院，就代表認同這是一個權力分立的國家，就不應該侵害其他憲政機關的權力，像是就不應該刪除掉監察院96%的預算，使他們無法好好的執行業務，也使得監察院必須要申請釋憲來維護憲政機關的尊嚴。

她進一步指出，同樣的，也不應該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民的申請釋憲案，也不應該不斷地用立法權來侵害行政權，逼迫行政院要怎麼編預算，甚至違法要增加行政院的支出，也不應該不顧憲法法庭的判決，違憲要求總統到立法院來備詢。

李慧芝強調，行政院是一直在尊重、遵守《憲法》秩序，也持續努力照顧國人、建設國家、防衛國家，因此要再次呼籲立法院，應該以民生為優先，盡速審議總預算，因為這些都是照顧國人的錢。

