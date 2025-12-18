立法院司法及法制委員會十八日就行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案進行專題報告與質詢，在野黨立委提出臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，並通過譴責案。（中央社）

記者王超群、黃翠娟∕台北報導

立法院司法及法制委員會十八日就行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案進行專題報告與質詢，在野黨立委提出臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，並通過譴責案。國民黨與民眾黨均表示，相關行動屬於憲政程序的一環，是對行政院不副署決定的反制作為，後續仍將視情勢發展持續推進。

對此，監察院回應，公務人員皆依《監察法》規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。卓榮泰則表示，這證明任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁，也希望大家從此在中華民國憲法的體制裡面好好談論。

司委會十八日邀請總統府與行政院相關首長就不副署法律的責任問題進行說明，會中在野黨立委對行政院及總統府相關作為提出質疑，並透過臨時提案表達譴責立場。民進黨立委對提案提出異議，但在野黨立委以人數優勢表決通過。

提案認為，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。為捍衛民主憲政，建請做成決議，對總統賴清德、卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責；並要求其對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將於立法院會提出彈劾案，並依《立法院職權行使法》規定辦理。他指出，即使相關提案未必能成立，在野黨仍將依照憲政程序行事，讓相關爭議在制度內留下完整紀錄，並要求行政部門對不副署的憲政後果作出清楚說明。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，行政院作出不副署的決定後，藍白兩黨接獲大量基層建議，希望立法院能有所回應；但相關攻防必須謀定而後動，藍白之間需充分對話與溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效。提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，只要準備周全，在適當場合共同提出，相信支持者能夠理解。

立委牛煦庭指出，十八日司委會通過的臨時提案只是開始，方向已相當明確，即藍白將在制度內共同努力。呼籲支持者稍安勿躁，讓相關論述能在憲政框架下重新攤開，清楚界定不副署與立法院之間的權責關係。

牛煦庭表示，依歷史經驗及憲法設計，不副署屬行政權的行使範疇，與國會本身並無直接關聯；屬於行政體系內部的責任問題，並非由立法院發動倒閣即可解決。行政院長在作出不副署決定後，相關政治責任的承擔方式，應回到憲政程序本身檢視。