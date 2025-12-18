在野提案彈劾卓榮泰
記者王超群、黃翠娟∕台北報導
立法院司法及法制委員會十八日就行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案進行專題報告與質詢，在野黨立委提出臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，並通過譴責案。國民黨與民眾黨均表示，相關行動屬於憲政程序的一環，是對行政院不副署決定的反制作為，後續仍將視情勢發展持續推進。
對此，監察院回應，公務人員皆依《監察法》規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。卓榮泰則表示，這證明任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁，也希望大家從此在中華民國憲法的體制裡面好好談論。
司委會十八日邀請總統府與行政院相關首長就不副署法律的責任問題進行說明，會中在野黨立委對行政院及總統府相關作為提出質疑，並透過臨時提案表達譴責立場。民進黨立委對提案提出異議，但在野黨立委以人數優勢表決通過。
提案認為，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。為捍衛民主憲政，建請做成決議，對總統賴清德、卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責；並要求其對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。
民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將於立法院會提出彈劾案，並依《立法院職權行使法》規定辦理。他指出，即使相關提案未必能成立，在野黨仍將依照憲政程序行事，讓相關爭議在制度內留下完整紀錄，並要求行政部門對不副署的憲政後果作出清楚說明。
國民黨發言人、立委牛煦庭表示，行政院作出不副署的決定後，藍白兩黨接獲大量基層建議，希望立法院能有所回應；但相關攻防必須謀定而後動，藍白之間需充分對話與溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效。提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，只要準備周全，在適當場合共同提出，相信支持者能夠理解。
立委牛煦庭指出，十八日司委會通過的臨時提案只是開始，方向已相當明確，即藍白將在制度內共同努力。呼籲支持者稍安勿躁，讓相關論述能在憲政框架下重新攤開，清楚界定不副署與立法院之間的權責關係。
牛煦庭表示，依歷史經驗及憲法設計，不副署屬行政權的行使範疇，與國會本身並無直接關聯；屬於行政體系內部的責任問題，並非由立法院發動倒閣即可解決。行政院長在作出不副署決定後，相關政治責任的承擔方式，應回到憲政程序本身檢視。
其他人也在看
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 75
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 150
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 137
卓榮泰拒副署創憲政首例 王金平：這是行政院長義務
行政院長卓榮泰日前表態，對立法院三讀通過的停砍公教年金法案將不覆議、不副署，並提出「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」三項標準作為未來不副署的依據。前立法院長王金平對此表示，副署是行政院長的義務，不副署就是不負責任。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 595
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 16
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 11 小時前 ・ 4
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 18
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 15 小時前 ・ 15
「宋江餡餅粥、京鼎樓」都上榜！北市衛生局抽驗豆製品7件不符規定
台北市衛生局今（17）日公布114年豆製品、豆漿抽驗結果，總計有7件不合格產品，其中包括知名餐飲業者「宋江餡餅粥」、「京鼎樓」都上榜，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架
台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo奇摩（國際通） ・ 9 小時前 ・ 15